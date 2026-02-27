https://1prime.ru/20260227/brjussel-867860790.html
СМИ: Брюссель надеется добиться одобрения Венгрией кредита ЕС Украине
Брюссель надеется добиться одобрения Венгрией кредита ЕС Киеву до конца недели, пишет газета "Известия" со ссылкой на осведомленный европейский источник. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Брюссель надеется добиться одобрения Венгрией кредита ЕС Киеву до конца недели, пишет газета "Известия" со ссылкой на осведомленный европейский источник.
"Нет никаких намерений менять условия кредита или его сумму. Что касается дальнейших шагов, я могу лишь сказать, что мы надеемся, что процесс одобрения кредита завершится очень скоро - к концу недели... В настоящее время ведутся активные переговоры, и мы надеемся на одобрение в ближайшем будущем. Кипрское председательство и Европейская комиссия ведут диалог с Венгрией", - сказал источник изданию.
Ранее Венгрия заблокировала в ЕС выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, а также принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу "Дружба".
