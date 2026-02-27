https://1prime.ru/20260227/chislo-867860013.html
Число международных рейсов из России растет третий год подряд
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Количество международных рейсов из России растет третий год подряд, в 2025 году авиакомпании выполнили более 180 тысяч регулярных и нерегулярных перелетов за рубеж, выяснило РИА Новости на основе данных Росавиации.
Всего с 2022 года количество международных отправлений воздушных судов увеличилось на 23,7% - до 180 573 рейсов со 145 918. Рост по сравнению с 2024 годом составил 1,9%, следует из данных.
При этом общее число отправлений в сравнении с 2024 годом снизилось на 2,4%, до 968 616, что связано со снижением количества рейсов по России. Снизилась и доля внутренних рейсов - до 81% с 82%.
Ранее в феврале в министерстве транспорта РФ сообщали, что сейчас из России можно долететь прямыми рейсами в 41 страну. Международные рейсы выполняют 61 зарубежная авиакомпания и 20 отечественных перевозчиков.
