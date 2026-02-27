Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы товары, на поставки которых повлияет пакистано-афганский кризис - 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Конфликт Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки в Россию из этого региона одежды и картофеля, выяснило РИА Новости, изучив статистику торговой платформы ООН Comtrade. Именно они являются ключевыми статьями товарного экспорта Пакистана в Россию. Согласно данным ведомства, поставки одежды в январе-июле прошлого года в Россию из этой страны составили 15,3 миллиона долларов. На втором месте были кожаные изделия - 12,2 миллиона долларов, а на третьем оказался картофель - почти 6 миллионов долларов. Совокупный экспорт товаров из Пакистана в Россию в январе-июле составил 45 миллионов долларов. Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Картофель
Картофель
Картофель. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
