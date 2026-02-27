https://1prime.ru/20260227/comtrade-867874044.html

Названы товары, на поставки которых повлияет пакистано-афганский кризис

Названы товары, на поставки которых повлияет пакистано-афганский кризис - 27.02.2026, ПРАЙМ

Названы товары, на поставки которых повлияет пакистано-афганский кризис

Конфликт Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки в Россию из этого региона одежды и картофеля, выяснило РИА Новости, изучив статистику торговой... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T12:36+0300

2026-02-27T12:36+0300

2026-02-27T12:36+0300

мировая экономика

бизнес

пакистан

афганистан

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Конфликт Пакистана и Афганистана может повлиять на поставки в Россию из этого региона одежды и картофеля, выяснило РИА Новости, изучив статистику торговой платформы ООН Comtrade. Именно они являются ключевыми статьями товарного экспорта Пакистана в Россию. Согласно данным ведомства, поставки одежды в январе-июле прошлого года в Россию из этой страны составили 15,3 миллиона долларов. На втором месте были кожаные изделия - 12,2 миллиона долларов, а на третьем оказался картофель - почти 6 миллионов долларов. Совокупный экспорт товаров из Пакистана в Россию в январе-июле составил 45 миллионов долларов. Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.

пакистан

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, пакистан, афганистан, оон