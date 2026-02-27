Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/dmitriev-867876492.html
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник - 27.02.2026, ПРАЙМ
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник
Страны ЕС, включая Германию и Финляндию, стали чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T14:30+0300
2026-02-27T14:30+0300
россия
мировая экономика
германия
женева
финляндия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867207920_226:392:3057:1984_1920x0_80_0_0_0e471b3a2ca963d50d5c7b5e265a4945.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Страны ЕС, включая Германию и Финляндию, стали чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Европейские коллеги попытались препятствовать: возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию", - указал источник. По его словам, это связано с документами пилотов и с тем, что этот самолет Дмитриева еще не появлялся в Европе. В четверг Дмитриев в Женеве, как сообщалось, провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
https://1prime.ru/20260225/ukraina-867796706.html
германия
женева
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867207920_571:184:3057:2048_1920x0_80_0_0_8e850e8f2329b3ec5ccd4655a76a1535.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, германия, женева, финляндия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЖЕНЕВА, ФИНЛЯНДИЯ, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ЕС
14:30 27.02.2026
 
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник

Страны ЕС попытались препятствовать пролету борта Дмитриева после встречи в Женеве

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Страны ЕС, включая Германию и Финляндию, стали чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Европейские коллеги попытались препятствовать: возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию", - указал источник.
По его словам, это связано с документами пилотов и с тем, что этот самолет Дмитриева еще не появлялся в Европе.
В четверг Дмитриев в Женеве, как сообщалось, провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине
25 февраля, 07:35
 
РОССИЯМировая экономикаГЕРМАНИЯЖЕНЕВАФИНЛЯНДИЯКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала