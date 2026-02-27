https://1prime.ru/20260227/dmitriev-867876492.html
Страны ЕС пытались помешать Дмитриеву вернуться в Россию, сообщил источник
2026-02-27T14:30+0300
россия
мировая экономика
германия
женева
финляндия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867207920_226:392:3057:1984_1920x0_80_0_0_0e471b3a2ca963d50d5c7b5e265a4945.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев – ПРАЙМ. Страны ЕС, включая Германию и Финляндию, стали чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Европейские коллеги попытались препятствовать: возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию", - указал источник. По его словам, это связано с документами пилотов и с тем, что этот самолет Дмитриева еще не появлялся в Европе. В четверг Дмитриев в Женеве, как сообщалось, провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
