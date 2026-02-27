https://1prime.ru/20260227/dolja-867865792.html

Доля расходов регионов на социальную сферу в 2025 году составила 56,8%

Доля расходов регионов на социальную сферу в 2025 году составила 56,8%

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Доля расходов регионов РФ на обеспечение социальной сферы в 2025 году в общей структуре расходов составила 56,8%, на эту сферу было направлено 13,7 триллиона рублей, что на 12,9% больше, чем годом ранее, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Отмечается, что расчеты агентства были проведены по данным Единого портала бюджетной системы РФ "Электронный бюджет". "Расходная часть региональных бюджетов по итогам 2025-го приросла на 8,9%. В структуре расходов расходы на социальную сферу формировали 56,8%, что на 2,0 п.п. выше, чем годом ранее. На образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт было направлено 13,7 триллиона рублей, что на 12,9% выше уровня 2024 года", - говорится в обзоре. Расходы социального блока продемонстрировали положительную динамику по итогам 2025 года в диапазоне от 4 до 23%. Так, в девяти регионах социальные расходы в общем объеме расходов превысили 70%, указывают аналитики. "Это Курская, Белгородская, Иркутская, Ростовская, Тюменская и Тульская области, Республики Ингушетия и Башкортостан, Краснодарский край. В трех регионах социальные расходы формируют менее 40% от общего объема расходов: Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ. В данных регионах консолидированные расходы на национальную экономику и ЖКХ превышают 45%", - отмечается в обзоре. Наибольшую долю в общей структуре расходов занимают расходы на национальную экономику, социальную политику и образование – 23,3, 21,7 и 20,7% соответственно, отмечают аналитики. "Большинство расходов продемонстрировали рост, при этом расходы на национальную безопасность, оборону, ЖКХ, охрану окружающей среды, межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ продемонстрировали снижение в диапазоне от 5 до 25%", - говорится в обзоре.

