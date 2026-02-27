Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик назвала нынешний курс доллара справедливым
Аналитик назвала нынешний курс доллара справедливым
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Нынешний курс доллара, который находится в коридоре 70-80 рублей, экономически обоснован и справедлив, приемлем как для бизнеса, так и для населения, а при благоприятном сценарии может оказаться и ниже этого диапазона, хотя в этом году и более вероятен его рост до 85 рублей и выше, рассказала РИА Новости ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Курс доллара в новом году пока не выходил за пределы диапазона 70-80 рублей. А официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на эту пятницу, составляет 77,12 рубля. При этом в конце января он опускался до минимальных значений с марта 2023 года – ниже 75 рублей. "На наш взгляд, экономически обоснованным курсом доллара к рублю (то есть "справедливым" обменным курсом, который может устроить и экспортёров, и население, и бюджет), является курс доллара в коридоре 70-80 рублей", — заявляет Мильчакова. Свою оценку эксперт обосновывает динамикой цен на нефть. "По крайней мере, он соответствует динамике цен на нефть Brent в 2023, 2024, 2025 году и в настоящее время, когда нефть находилась в коридоре 65-80 долларов за баррель. То есть в настоящее время мы не можем сказать, что доллар отклонился от "справедливого" значения", — поясняет аналитик. Аналитик выделяет и несколько условий, которые могут отклонить доллар от справедливого значения. Во-первых, это динамика цен на нефть (если они упадут ниже 65 или, наоборот, поднимутся выше 80 долларов за баррель), возможные изменения в бюджетном правиле (при снижении цены отсечения рубль может подешеветь, при повышении – подорожать), а также резкие изменения на международной арене, способные повлиять на экономику России в сторону ухудшения или улучшения. Особое внимание эксперт уделяет "геополитическому" сценарию, где украинский конфликт кончится к концу года, который она, впрочем, считает маловероятным. "Доллар может уйти на нижнюю границу коридора в 70 рублей и даже переместиться в новый коридор, скорее всего, 60-70 рублей", — считает Мильчакова. В итоге до конца года, по словам Мильчаковой, необходимо оценить влияние снижения цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила на курс рубля, внешнеполитические изменения и динамику цен на нефть, а также темпы снижения ключевой ставки ЦБ. Несмотря на текущую справедливую оценку, Мильчакова ожидает ослабления рубля в этом году. "В течение 2026 года ожидаем, что средний курс доллар может составить 85 рублей, то есть не исключаем падения рубля на основании действия как минимум одного, а возможно, и совокупности этих факторов, в том числе и до 90 рублей за доллар", — заключила эксперт.
10:01 27.02.2026
 
Аналитик назвала нынешний курс доллара справедливым

