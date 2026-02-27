https://1prime.ru/20260227/dollar-867882597.html

Доллар дешевеет к мировым валютам

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером после публикации данных о промышленной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару рос до 1,1811 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1798 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 156,05 иены с уровня прошлого закрытия в 156,14 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,12% - до 97,67 пункта. Индекс цен производителей (PPI) США за январь вырос на 0,5% в месячном выражении после увеличения на 0,4%. Прогноз предполагал рост на 0,3%. В годовом выражении PPI поднялся на 2,9%, что оказалось больше ожиданий. Инвесторы также обратили внимание на данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране, согласно предварительной оценке, по итогам февраля замедлилась до 1,9% с 2,1% месяцем ранее. Аналитики ждали показатель на уровне 2%. В месячном выражении цены в Германии выросли на 0,2%. Несмотря на снижение в пятницу, февраль американская валюта может завершить в плюсе. С начала месяца к евро доллар подорожал на 0,3%, к иене - на 0,8%, а его индекс вырос на 0,7%.

