Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/doroga-867859411.html
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу - 27.02.2026, ПРАЙМ
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начнет работу с... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T00:33+0300
2026-02-27T00:33+0300
бизнес
экономика
белград
будапешт
китай
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859411.jpg?1772141612
БУДАПЕШТ/БЕЛГРАД, 27 фев - ПРАЙМ. Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начнет работу с запуска грузоперевозок в пятницу. Часть скоростной железной дороги от Сербии к Венгрии построили госкомпании КНР, другую - РЖД. Участок между Белградом и Суботицей эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания. Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов. Запуск пассажирского сообщения запланирован на март 2026 года. Цены на билет в одну сторону составит около 30 евро. Председатель скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в день запуска грузоперевозок посетит Будапешт, где примет участие в 12-й конференции председателей парламентов Юго-Восточной Европы. РЖД сообщили в апреле 2021 года, что раньше сроков завершили строительство части первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2023 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией. Участок полотна от Белграда до города Стара-Пазова протяженностью 34,5 километра и станции на нем строил консорциум китайских China Railway International и China Communications Construction Company. Участок Нови-Сад – Суботица длиной 108,2 километра также построили госкомпании КНР.
белград
будапешт
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белград, будапешт, китай, ржд
Бизнес, Экономика, БЕЛГРАД, Будапешт, КИТАЙ, РЖД
00:33 27.02.2026
 
Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу

Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу в пятницу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ/БЕЛГРАД, 27 фев - ПРАЙМ. Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начнет работу с запуска грузоперевозок в пятницу.
Часть скоростной железной дороги от Сербии к Венгрии построили госкомпании КНР, другую - РЖД. Участок между Белградом и Суботицей эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания.
Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов. Запуск пассажирского сообщения запланирован на март 2026 года. Цены на билет в одну сторону составит около 30 евро.
Председатель скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в день запуска грузоперевозок посетит Будапешт, где примет участие в 12-й конференции председателей парламентов Юго-Восточной Европы.
РЖД сообщили в апреле 2021 года, что раньше сроков завершили строительство части первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2023 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией.
Участок полотна от Белграда до города Стара-Пазова протяженностью 34,5 километра и станции на нем строил консорциум китайских China Railway International и China Communications Construction Company. Участок Нови-Сад – Суботица длиной 108,2 километра также построили госкомпании КНР.
 
ЭкономикаБизнесБЕЛГРАДБудапештКИТАЙРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала