Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом начнет работу

2026-02-27T00:33+0300

БУДАПЕШТ/БЕЛГРАД, 27 фев - ПРАЙМ. Скоростная железная дорога между Будапештом и Белградом протяженностью около 350 километров, построенная при участии РЖД и госкомпаний Китая, начнет работу с запуска грузоперевозок в пятницу. Часть скоростной железной дороги от Сербии к Венгрии построили госкомпании КНР, другую - РЖД. Участок между Белградом и Суботицей эксплуатируется с октября 2025 года. Венгерская часть дороги была достроена в конце 2025 года, с тех пор проводились ее тестовые испытания. Новая дорога состоит из двух путей и предназначена для смешанных перевозок – пассажирских и грузовых. Поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час. Время в пути между Будапештом и Белградом сократится до трех часов. Запуск пассажирского сообщения запланирован на март 2026 года. Цены на билет в одну сторону составит около 30 евро. Председатель скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в день запуска грузоперевозок посетит Будапешт, где примет участие в 12-й конференции председателей парламентов Юго-Восточной Европы. РЖД сообщили в апреле 2021 года, что раньше сроков завершили строительство части первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2023 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией. Участок полотна от Белграда до города Стара-Пазова протяженностью 34,5 километра и станции на нем строил консорциум китайских China Railway International и China Communications Construction Company. Участок Нови-Сад – Суботица длиной 108,2 километра также построили госкомпании КНР.

