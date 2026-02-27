https://1prime.ru/20260227/ekonomika-867857853.html

Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes

Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes - 27.02.2026, ПРАЙМ

Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в ежегодном рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета" от Forbes, поднявшись... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T09:20+0300

2026-02-27T09:20+0300

2026-02-27T09:20+0300

финансы

forbes

бизнес

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в ежегодном рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета" от Forbes, поднявшись относительно уровня прошлого года сразу на 10 пунктов, говорится в сообщении компании.Эксперты Forbes оценили текущую стоимость компании в 780 миллионов долларов. В рейтинг традиционно включаются игроки, чья выручка формируется преимущественно в интернет-пространстве.В 2025 году финансовый маркетплейс Сравни вошел в пятерку крупнейших компаний российского финтеха, согласно данным Smart Ranking. Компания является одним из крупнейших сервисов по подбору и оформлению займов, а также по онлайн-продажам полисов ОСАГО в России."Нам приятно видеть такую динамику в рейтинге. Для нас рейтинг — прежде всего показатель того, насколько компания успевает за изменениями. Позиции могут расти или снижаться: рынок диктует свои правила, клиент становится требовательнее. Не настолько важно место в списке, а способность быстро меняться и делать для людей действительно полезные решения, а это уже находит свое отражение и в самой строчке рейтинга. Для нас принципиально, что страховые компании и финансовые организации идут с нами в этом развитии — поддерживают изменения, реагируют на новые тренды и вместе делают рынок прозрачнее и удобнее. И в конечном счете выигрывает от этого клиент", — отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867810029.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, forbes, бизнес, банки