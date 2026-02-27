Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/ekonomika-867857853.html
Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes
Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes - 27.02.2026, ПРАЙМ
Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в ежегодном рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета" от Forbes, поднявшись... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T09:20+0300
2026-02-27T09:20+0300
финансы
forbes
бизнес
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в ежегодном рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета" от Forbes, поднявшись относительно уровня прошлого года сразу на 10 пунктов, говорится в сообщении компании.Эксперты Forbes оценили текущую стоимость компании в 780 миллионов долларов. В рейтинг традиционно включаются игроки, чья выручка формируется преимущественно в интернет-пространстве.В 2025 году финансовый маркетплейс Сравни вошел в пятерку крупнейших компаний российского финтеха, согласно данным Smart Ranking. Компания является одним из крупнейших сервисов по подбору и оформлению займов, а также по онлайн-продажам полисов ОСАГО в России."Нам приятно видеть такую динамику в рейтинге. Для нас рейтинг — прежде всего показатель того, насколько компания успевает за изменениями. Позиции могут расти или снижаться: рынок диктует свои правила, клиент становится требовательнее. Не настолько важно место в списке, а способность быстро меняться и делать для людей действительно полезные решения, а это уже находит свое отражение и в самой строчке рейтинга. Для нас принципиально, что страховые компании и финансовые организации идут с нами в этом развитии — поддерживают изменения, реагируют на новые тренды и вместе делают рынок прозрачнее и удобнее. И в конечном счете выигрывает от этого клиент", — отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867810029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, forbes, бизнес, банки
Финансы, Forbes, Бизнес, Банки
09:20 27.02.2026
 
Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в рейтинге Forbes

Сравни поднялся на 10 позиций в рейтинге самых дорогих компаний Рунета от Forbes

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни занял 19-ю строчку в ежегодном рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета" от Forbes, поднявшись относительно уровня прошлого года сразу на 10 пунктов, говорится в сообщении компании.
Эксперты Forbes оценили текущую стоимость компании в 780 миллионов долларов. В рейтинг традиционно включаются игроки, чья выручка формируется преимущественно в интернет-пространстве.
В 2025 году финансовый маркетплейс Сравни вошел в пятерку крупнейших компаний российского финтеха, согласно данным Smart Ranking. Компания является одним из крупнейших сервисов по подбору и оформлению займов, а также по онлайн-продажам полисов ОСАГО в России.
"Нам приятно видеть такую динамику в рейтинге. Для нас рейтинг — прежде всего показатель того, насколько компания успевает за изменениями. Позиции могут расти или снижаться: рынок диктует свои правила, клиент становится требовательнее. Не настолько важно место в списке, а способность быстро меняться и делать для людей действительно полезные решения, а это уже находит свое отражение и в самой строчке рейтинга. Для нас принципиально, что страховые компании и финансовые организации идут с нами в этом развитии — поддерживают изменения, реагируют на новые тренды и вместе делают рынок прозрачнее и удобнее. И в конечном счете выигрывает от этого клиент", — отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о поддержке российских компаний в 2025 году
25 февраля, 14:46
 
ФинансыForbesБизнесБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала