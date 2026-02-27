https://1prime.ru/20260227/ekonomika-867870394.html

В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики

В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики - 27.02.2026, ПРАЙМ

В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики

Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T10:44+0300

2026-02-27T10:44+0300

2026-02-27T10:44+0300

россия

рф

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем (высокоавтоматизированных транспортных средств и самоходных машин, беспилотных авиационных систем, автономных судов, железнодорожной техники и рельсовых транспортных средств, роботов, а также систем управления ими) в секторах экономики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, михаил мишустин