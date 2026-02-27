https://1prime.ru/20260227/ekonomika-867870394.html
В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики
В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России проведут скоренное внедрение автономных систем в сектора экономики
Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики.
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем (высокоавтоматизированных транспортных средств и самоходных машин, беспилотных авиационных систем, автономных судов, железнодорожной техники и рельсовых транспортных средств, роботов, а также систем управления ими) в секторах экономики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
