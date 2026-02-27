Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/ekspert-867863257.html
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России
Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T04:56+0300
2026-02-27T04:56+0300
бизнес
россия
промышленность
авилон
роад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863257.jpg?1772157407
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в 2025 году, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров. "В 2026 году тренд на локализацию активно набирает обороты. На рынок выйдет более 20 локализованных моделей, и по итогам года их доля может достигнуть 45–50% против 33% в 2025 году (данные за 2025 год от РОАД)", - рассказал Петров. По его мнению, наиболее перспективными локализованными новинками станут модели Tenet Plus и компактные кроссоверы Jeland J6, производством вскоре займется "АГР Холдинг". "Рынок заметно смещается в сторону локализованных и российских брендов. Появление Jeland, расширение линейки "Москвича", развитие бренда Tenet, а также планы по локализации еще ряда брендов формируют устойчивую альтернативу импорту и снижают ценовые риски, связанные с утильсбором и логистикой", - добавил Петров. Он отметил, что для клиентов локализация означает понятные сроки поставки, наличие запчастей, прозрачную сервисную поддержку и более доступную цену. Эксперт также считает, что локализация меняет структуру рынка и в перспективе приведет к перераспределению рыночных долей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, авилон, роад
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Авилон, РОАД
04:56 27.02.2026
 
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России

"Авилон": доля локализованных в России автомобилей достигнет 45-50% в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в 2025 году, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров.
"В 2026 году тренд на локализацию активно набирает обороты. На рынок выйдет более 20 локализованных моделей, и по итогам года их доля может достигнуть 45–50% против 33% в 2025 году (данные за 2025 год от РОАД)", - рассказал Петров.
По его мнению, наиболее перспективными локализованными новинками станут модели Tenet Plus и компактные кроссоверы Jeland J6, производством вскоре займется "АГР Холдинг".
"Рынок заметно смещается в сторону локализованных и российских брендов. Появление Jeland, расширение линейки "Москвича", развитие бренда Tenet, а также планы по локализации еще ряда брендов формируют устойчивую альтернативу импорту и снижают ценовые риски, связанные с утильсбором и логистикой", - добавил Петров.
Он отметил, что для клиентов локализация означает понятные сроки поставки, наличие запчастей, прозрачную сервисную поддержку и более доступную цену. Эксперт также считает, что локализация меняет структуру рынка и в перспективе приведет к перераспределению рыночных долей.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьАвилонРОАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала