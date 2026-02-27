https://1prime.ru/20260227/ekspert-867863257.html

Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России

Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России - 27.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России

Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T04:56+0300

2026-02-27T04:56+0300

2026-02-27T04:56+0300

бизнес

россия

промышленность

авилон

роад

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863257.jpg?1772157407

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в 2025 году, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров. "В 2026 году тренд на локализацию активно набирает обороты. На рынок выйдет более 20 локализованных моделей, и по итогам года их доля может достигнуть 45–50% против 33% в 2025 году (данные за 2025 год от РОАД)", - рассказал Петров. По его мнению, наиболее перспективными локализованными новинками станут модели Tenet Plus и компактные кроссоверы Jeland J6, производством вскоре займется "АГР Холдинг". "Рынок заметно смещается в сторону локализованных и российских брендов. Появление Jeland, расширение линейки "Москвича", развитие бренда Tenet, а также планы по локализации еще ряда брендов формируют устойчивую альтернативу импорту и снижают ценовые риски, связанные с утильсбором и логистикой", - добавил Петров. Он отметил, что для клиентов локализация означает понятные сроки поставки, наличие запчастей, прозрачную сервисную поддержку и более доступную цену. Эксперт также считает, что локализация меняет структуру рынка и в перспективе приведет к перераспределению рыночных долей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, авилон, роад