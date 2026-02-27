https://1prime.ru/20260227/ekspert-867863257.html
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России
Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в
2026-02-27T04:56+0300
2026-02-27T04:56+0300
2026-02-27T04:56+0300
бизнес
россия
промышленность
авилон
роад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863257.jpg?1772157407
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей, чье производство локализовано на территории России, в общих продажах новых авто в стране по итогам текущего года достигнет 45-50% против 33% в 2025 году, поделился мнением с РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров.
"В 2026 году тренд на локализацию активно набирает обороты. На рынок выйдет более 20 локализованных моделей, и по итогам года их доля может достигнуть 45–50% против 33% в 2025 году (данные за 2025 год от РОАД)", - рассказал Петров.
По его мнению, наиболее перспективными локализованными новинками станут модели Tenet Plus и компактные кроссоверы Jeland J6, производством вскоре займется "АГР Холдинг".
"Рынок заметно смещается в сторону локализованных и российских брендов. Появление Jeland, расширение линейки "Москвича", развитие бренда Tenet, а также планы по локализации еще ряда брендов формируют устойчивую альтернативу импорту и снижают ценовые риски, связанные с утильсбором и логистикой", - добавил Петров.
Он отметил, что для клиентов локализация означает понятные сроки поставки, наличие запчастей, прозрачную сервисную поддержку и более доступную цену. Эксперт также считает, что локализация меняет структуру рынка и в перспективе приведет к перераспределению рыночных долей.
Эксперт оценил долю локализованных автомобилей в продажах в России
"Авилон": доля локализованных в России автомобилей достигнет 45-50% в 2026 году
