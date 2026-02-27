https://1prime.ru/20260227/eksperty-867860988.html

Эксперты оценили влияние налогового периода февраля на курс рубля

Эксперты оценили влияние налогового периода февраля на курс рубля

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Влияние налогового периода февраля на курс рубля окажется мягким, однако продажи валюты экспортерами под уплату налогов сгладят спекулятивную активность рублевых "медведей", рассказали РИА Новости эксперты рынка. Крайний срок уплаты налогов - 28 число каждого месяца, но в феврале это суббота, поэтому он переносится на следующий рабочий день - 2 марта. Денис Попов из ПСБ оценивает суммарные выплаты в бюджет в 3,8 триллиона рублей, Роман Наумов из ITMS - в 4,239 триллиона, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" - в 2,41 триллиона. Наибольшая доля приходится на НДС: 1,27 триллиона рублей по оценке ПСБ, 1,646 триллиона - у ITMS. Банк "Зенит" отдал преимущество страховым взносам - 1,19 триллиона рублей. Налоговые поступления в бюджет в начале года относительно невелики, что связано с сезонными факторами, отмечает Попов из ПСБ. Как правило, усиление аккумуляции средств по налоговым платежам начинается с марта, в том числе за счёт подведения годовых и квартальных итогов, а также уплаты нефтегазового НДД, поясняет он. Таким образом, в январе-феврале фактор уплаты налогов традиционно оказывает ограниченное влияние на валютный рынок, считает Попов. "В 2026 году из-за умеренных нефтегазовых сборов в бюджет на фоне низких цен Urals влияние налогов на курс рубля будет еще более снижено. Ожидаем сохранения курсов вблизи текущих уровней - около 10,8-11,3 рубля за юань", - добавляет он. "Влияние налогового периода на рубль остаётся опосредованным, поскольку экспортёры по-прежнему плавно реализуют валюту на локальном рынке в течение месяца вместо единовременной продажи больших объёмов. Тем не менее, нельзя исключать, что рубль в предналоговый период может получить поддержку, поскольку спекулятивная активность против нацвалюты в этот период снижается", - комментирует Евстифеев из банка "Зенит".

