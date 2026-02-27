Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/eksport-867862073.html
Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда
Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда
Российский экспорт замороженного минтая в Японию в январе текущего года достиг месячного рекорда для взаимной торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T03:16+0300
2026-02-27T03:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
япония
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867862073.jpg?1772151417
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженного минтая в Японию в январе текущего года достиг месячного рекорда для взаимной торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Согласно данным ведомства, поставки в январе достигли максимума в 651 тысячу долларов, возобновившись после двухмесячного перерыва. В октябре прошлого года они составляли 333 тысячи долларов. Январские поставки российского минтая в Японию уже достигли четверти прошлогоднего импорта в денежном выражении, который составил 2,74 миллиона долларов. Россия в начале года стала крупнейшим поставщиком такой рыбы в Японию. Вторым продавцом оказались США с гораздо более скромными объемами (10,5 тысячи долларов).
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, япония, сша
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США
03:16 27.02.2026
 
Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда

Российский экспорт минтая в Японию в январе достиг месячного рекорда

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженного минтая в Японию в январе текущего года достиг месячного рекорда для взаимной торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Согласно данным ведомства, поставки в январе достигли максимума в 651 тысячу долларов, возобновившись после двухмесячного перерыва. В октябре прошлого года они составляли 333 тысячи долларов.
Январские поставки российского минтая в Японию уже достигли четверти прошлогоднего импорта в денежном выражении, который составил 2,74 миллиона долларов.
Россия в начале года стала крупнейшим поставщиком такой рыбы в Японию. Вторым продавцом оказались США с гораздо более скромными объемами (10,5 тысячи долларов).
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЯПОНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала