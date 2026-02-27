Российский экспорт минтая в Японию достиг месячного рекорда

https://1prime.ru/20260227/eksport-867862073.html
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт замороженного минтая в Японию в январе текущего года достиг месячного рекорда для взаимной торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Согласно данным ведомства, поставки в январе достигли максимума в 651 тысячу долларов, возобновившись после двухмесячного перерыва. В октябре прошлого года они составляли 333 тысячи долларов.
Январские поставки российского минтая в Японию уже достигли четверти прошлогоднего импорта в денежном выражении, который составил 2,74 миллиона долларов.
Россия в начале года стала крупнейшим поставщиком такой рыбы в Японию. Вторым продавцом оказались США с гораздо более скромными объемами (10,5 тысячи долларов).
