Евро слабо дорожает к доллару после публикации статистики из Европы

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо поднимается в пятницу днем после выхода статистических показателей Германии и Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1805 доллара с 1,1798 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время рос до 156,18 иены с уровня прошлого закрытия в 156,14 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 97,73 пункта. Инвесторы оценивают опубликованную ранее макростатистику. Так, безработица в Германии в феврале осталась январском уровне в 6,3%, показатель совпал с прогнозом. ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце января. А годовая потребительская инфляция в стране, по предварительной оценке, в феврале ускорилась до 1% с 0,3% в январе, в месячном выражении цены выросли на 0,7% после снижения на 0,3% в январе к декабрю. Прогнозировалось ускорение показателя на 0,8% в годовом значении, в месячном - на 0,5%.
