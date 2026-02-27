https://1prime.ru/20260227/fajly-867862419.html

Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам

Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам - 27.02.2026, ПРАЙМ

Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам

Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T03:56+0300

2026-02-27T03:56+0300

2026-02-27T03:56+0300

технологии

общество

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867862419.jpg?1772153773

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник". "Злоумышленники все чаще присылают фишинговые файлы для получения доступа к личной информации и устройствам россиян", - говорится в сообщении. По словам экспертов, мошенники применяют новый метод в различных сложных схемах с двумя и более звонками, чаще всего связанных якобы с тестированием новых сервисов, работой ЖКХ и обращениями в государственные структуры. Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения. Чтобы обезопасить себя от таких мошеннических методов, никогда нельзя скачивать файлы от незнакомцев, добавили аналитики. "Официальные представители компаний или государственных структур никогда не присылают какие-либо приложения или документы во время телефонного разговора", - подчеркнули они. Помимо этого, базовым техническим методом защиты является установка антивируса - он распознает вредоносный файл еще до открытия. Наконец, чтобы обезопасить себя от вредоносного программного обеспечения, важно скачивать приложения и любые другие файлы только из официальных магазинов или с сайтов компаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мтс