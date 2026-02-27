Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам - 27.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам - 27.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T03:56+0300
2026-02-27T03:56+0300
технологии
общество
мтс
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник". "Злоумышленники все чаще присылают фишинговые файлы для получения доступа к личной информации и устройствам россиян", - говорится в сообщении. По словам экспертов, мошенники применяют новый метод в различных сложных схемах с двумя и более звонками, чаще всего связанных якобы с тестированием новых сервисов, работой ЖКХ и обращениями в государственные структуры. Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения. Чтобы обезопасить себя от таких мошеннических методов, никогда нельзя скачивать файлы от незнакомцев, добавили аналитики. "Официальные представители компаний или государственных структур никогда не присылают какие-либо приложения или документы во время телефонного разговора", - подчеркнули они. Помимо этого, базовым техническим методом защиты является установка антивируса - он распознает вредоносный файл еще до открытия. Наконец, чтобы обезопасить себя от вредоносного программного обеспечения, важно скачивать приложения и любые другие файлы только из официальных магазинов или с сайтов компаний.
технологии, общество , мтс
Технологии, Общество , МТС
03:56 27.02.2026
 
Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам

"МТС Защитник": мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мошенники все чаще присылают фишинговые файлы россиянам, чтобы получить доступ к личной информации и устройствам пользователей, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник".
"Злоумышленники все чаще присылают фишинговые файлы для получения доступа к личной информации и устройствам россиян", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, мошенники применяют новый метод в различных сложных схемах с двумя и более звонками, чаще всего связанных якобы с тестированием новых сервисов, работой ЖКХ и обращениями в государственные структуры.
Так, злоумышленники начинают общаться с жертвой по телефону, выстраивая доверительные отношения. Затем мошенники присылают вредоносные файлы через мессенджеры или электронную почту, маскируя их под приложения, отчеты или личные документы. Как только пользователь открывает такой файл, на устройство загружается вредоносное ПО, через которое злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке, уведомлениям от банков и кодам подтверждения.
Чтобы обезопасить себя от таких мошеннических методов, никогда нельзя скачивать файлы от незнакомцев, добавили аналитики.
"Официальные представители компаний или государственных структур никогда не присылают какие-либо приложения или документы во время телефонного разговора", - подчеркнули они.
Помимо этого, базовым техническим методом защиты является установка антивируса - он распознает вредоносный файл еще до открытия. Наконец, чтобы обезопасить себя от вредоносного программного обеспечения, важно скачивать приложения и любые другие файлы только из официальных магазинов или с сайтов компаний.
 
Заголовок открываемого материала