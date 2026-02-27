Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/flag-867888819.html
"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России
"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России
Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может послужить катализатором для усиления русофобии и роста преступности в стране, такое... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T22:26+0300
2026-02-27T22:26+0300
финляндия
россия
хельсинки
украина
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может послужить катализатором для усиления русофобии и роста преступности в стране, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. &lt;…&gt; В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них", — считает он.Политик также подчеркнул, что это крайне серьёзный инцидент, который не должен повториться. Перед российским посольством в Финляндии 24 февраля произошла провокационная акция — неизвестные подожгли флаг России. Посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей заявили протест из-за этого инцидента. В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867888078.html
https://1prime.ru/20260227/rossiya-867887560.html
финляндия
хельсинки
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, хельсинки, украина, мид
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Хельсинки, УКРАИНА, МИД
22:26 27.02.2026
 
"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России

Мема: сожжение флага России в Финляндии может привести к росту русофобии в стране

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может послужить катализатором для усиления русофобии и роста преступности в стране, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. <…> В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них", — считает он.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Может запустить". В Британии неожиданно высказались о войне с Россией
21:51
Политик также подчеркнул, что это крайне серьёзный инцидент, который не должен повториться.
Перед российским посольством в Финляндии 24 февраля произошла провокационная акция — неизвестные подожгли флаг России. Посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей заявили протест из-за этого инцидента.
В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
21:38
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯХельсинкиУКРАИНАМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала