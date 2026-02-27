"Гнусно". В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России

https://1prime.ru/20260227/flag-867888819.html

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может послужить катализатором для усиления русофобии и роста преступности в стране, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. <…> В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них", — считает он.Политик также подчеркнул, что это крайне серьёзный инцидент, который не должен повториться. Перед российским посольством в Финляндии 24 февраля произошла провокационная акция — неизвестные подожгли флаг России. Посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей заявили протест из-за этого инцидента. В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.

