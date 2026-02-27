https://1prime.ru/20260227/gaz-867885953.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на один процент

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу на 1% - до 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 383,8 доллара (-2,4%). Ценовой минимум составил 382,4 доллара (-2,8%), ценовой максимум - 402,6 доллара (+2,4%). Последние фьючерсы торговались по 389,8 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

