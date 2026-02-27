https://1prime.ru/20260227/gazprom-867881158.html

Суд арестовал топ-менеджера "Газпром нефти" Джалябова по делу о взятке

2026-02-27T17:49+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок в 1 месяц 30 суток", - огласил судья. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения, Джалябов не возражал. Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.

