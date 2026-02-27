https://1prime.ru/20260227/gazprombank-867860489.html

Газпромбанк намерен купить российские активы французской Sucden

Газпромбанк намерен купить российские активы французской Sucden - 27.02.2026, ПРАЙМ

Газпромбанк намерен купить российские активы французской Sucden

Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden, пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника, близкие... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T01:40+0300

2026-02-27T01:40+0300

2026-02-27T01:40+0300

энергетика

бизнес

банки

рф

максим орешкин

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867860489.jpg?1772145602

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden, пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника, близкие к зарубежной компании, и двух собеседников, знакомых с планами банка. "Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской "дочки", - пишет издание. Как уточнил один из собеседников, банк хотел приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес организации в РФ. При этом французская группа пока не планировала покидать российский рынок, отметили два источника газеты, близкие к ней. Подчеркивается, что на рабочем совещании замглавы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями, которое состоялось 5 февраля, представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в РФ, рассказал изданию один из участников этой встречи.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, рф, максим орешкин, газпромбанк