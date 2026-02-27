Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газпромбанк намерен купить российские активы французской Sucden - 27.02.2026, ПРАЙМ
Газпромбанк намерен купить российские активы французской Sucden
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden, пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника, близкие к зарубежной компании, и двух собеседников, знакомых с планами банка. "Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской "дочки", - пишет издание. Как уточнил один из собеседников, банк хотел приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес организации в РФ. При этом французская группа пока не планировала покидать российский рынок, отметили два источника газеты, близкие к ней. Подчеркивается, что на рабочем совещании замглавы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями, которое состоялось 5 февраля, представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в РФ, рассказал изданию один из участников этой встречи.
бизнес, банки, рф, максим орешкин, газпромбанк
Энергетика, Бизнес, Банки, РФ, Максим Орешкин, Газпромбанк
01:40 27.02.2026
 
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden, пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника, близкие к зарубежной компании, и двух собеседников, знакомых с планами банка.
"Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской "дочки", - пишет издание.
Как уточнил один из собеседников, банк хотел приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес организации в РФ. При этом французская группа пока не планировала покидать российский рынок, отметили два источника газеты, близкие к ней.
Подчеркивается, что на рабочем совещании замглавы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями, которое состоялось 5 февраля, представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в РФ, рассказал изданию один из участников этой встречи.
 
Энергетика Бизнес Банки РФ Максим Орешкин Газпромбанк
 
 
