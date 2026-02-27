https://1prime.ru/20260227/germaniya-867863970.html

СМИ: Зеленский унизил главу МИД Германии Вадефуля

МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Владимир Зеленский устроил дипломатический скандал после того, как наградил главу немецкого МИД Иоганна Вадефуля орденом, который оказался не соответствующим его статусу, сообщает немецкая газета Die Welt. Газета указывает, что Зеленский удостоил Вадефуля орденом "За заслуги" второй степени, хотя ему полагалась награда первой степени. "Федеральный министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (ХДС) награжден Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" второй степени. Однако, согласно уставу ордена, "министры суверенных государств" фактически получают орден первой степени", — говорится в материале.Согласно правилам награждения, вторая степень обычно присваивается заместителям руководителей правительств и парламентов, министрам, руководителям других центральных органов власти и послам. "Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию (Зеленского. — Прим. ред.) до сих пор остался без ответа", — говорится в материале.Ранее Владимир Зеленский уже попадал в некомфортные ситуации. В январе, во время выступления перед советниками по национальной безопасности стран Европы, он допустил ошибку, заявив на английском языке, что надеется на "встречу с сексом" в Париже. Орден "За заслуги" является официальной наградой Украины и был учрежден указом президента № 870/96 от 22 сентября 1996 года. Эта награда предназначена для отличия граждан за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной и других областях деятельности на благо Украины.

