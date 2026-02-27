https://1prime.ru/20260227/gosdolg-867849019.html

Китайским банкам велели избавиться от госдолга США

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Елена Савельева. По данным Bloomberg, Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования отправили финансовым учреждениям страны рекомендацию: продавать имеющиеся трежерис и воздержаться от приобретения новых. Пекин, один из главных держателей долговых обязательств США, сократил портфель уже почти наполовину. Средства из долларовых активов выводят и другие внешние кредиторы. Почему избавляются от американских ценных бумаг — в материале "Прайм".Очевидные рискиКак уточняет агентство, принятое решение носит исключительно технический характер — как мера диверсификации рыночных рисков.Однако, подчеркивают аналитики, оно во многом обусловлено и геополитикой, и утратой доверия к кредитоспособности США.Так, ситуация с российскими резервами, замороженными в ЕС и в США, не могла не вызвать опасений у глобальных инвесторов."Сумма не такая большая — 300 миллиардов долларов. Но вместе с тем мы увидели, что американцы и европейцы не торопятся отдавать деньги. Это значит, что имеются риски размещения средств в этих ценных бумагах", — отмечает Сергей Чуев, завкафедрой государственного и муниципального управления ГУУ.Созданная Трампом торговая напряженность в международных отношениях, конечно, тоже подтолкнула китайцев — и не только их — к тому, чтобы выводить деньги из американских ценных бумаг, добавляет экономист.Авторитет подорванКитай, который в 2010-е был крупнейшим держателем гособлигаций США, снизил вложения в эти бумаги вдвое: с 1,3 триллиона до менее чем 700 миллиардов."В условиях высокой неопределенности Пекин последовательно диверсифицирует валютные портфели — часть уходит в другие инструменты, включая золото. За последние пять лет китайский Народный банк купил 357 тонн золота, тем самым доведя его долю в ЗВР до 10-11%. Китай всегда смотрит вперед и формирует стратегию на долгий срок", — указывает Анастасия Власова, аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции".В 2022-м у Пекина в ЗВР на золото приходилось 3,25%, а теперь в три раза больше, уточняет Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global.Огромный долгА госдолг США раздулся до немыслимых 38,5 триллиона долларов.За счет этого правительство финансирует выполнение социальных обязательств, наполняет бюджет. Только обслуживание долга обходится в два триллиона. Это уже неподъемные траты для американской экономики, считает Чуев.В 2025-м рост долга ускорился. Так, последний триллион сформировался самыми быстрыми темпами за последние четыре года — всего за 71 день.Одна из основных причин такой ситуации — хронический дефицит госбюджета. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад — с 1920-го по 1930-й, а в течение следующих 40 лет случался лишь восемь раз.Начали продаватьРоссия от трежерис практически избавилась. Распродавали их с 2014-го, когда Вашингтон ввел первые санкции после присоединения Крыма.В 2022-м процесс, по сути, завершили. Нынешняя сумма — примерно 30 миллионов долларов. Для сравнения: в конце 2010-го было порядка 175 миллиардов. Это часть долгосрочной стратегии диверсификации международных резервов и их защиты от внешних рисков. Сейчас ЗВР страны на 40 процентов состоят из золота.Вложения сокращают и другие крупнейшие держатели американского долга. Так, весной 2025-го Япония предприняла достаточно крупную распродажу в ответ на пошлины Трампа. Канада избавилась от этих бумаг на 58 миллиардов по схожей причине — торговые и политические разногласия с американской администрацией.Бразилия и Индия за год урезали портфели на 27% и 20% соответственно. И тоже перекладываются в золото, следуя примеру Китая и России.Нежелательные последствияТенденция, в общем-то, негативная. США нуждаются в том, чтобы нерезиденты покупали казначейские облигации.Зарубежным инвесторам принадлежит примерно 30% находящихся в обороте трежерис. Резкое падение иностранных покупок чревато кризисом на рынке облигаций и долларовой валютной системы в целом, отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета.Пока этого, разумеется, не происходит. Бумаги по-прежнему сохраняют статус самых высоконадежных и ликвидных в мире. Равноценную альтернативу найти непросто. В резком сбросе также никто не заинтересован — это бы обрушило мировые рынки.Однако Казначейство США вынуждено предлагать более высокую доходность для привлечения покупателей. А это оборачивается ростом процентных ставок во всей экономике.Обслуживать долг все сложнее, дефицит бюджета увеличивается. Наконец, отток капитала ведет к ослаблению доллара, что подрывает его статус глобальной резервной валюты.

