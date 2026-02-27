Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайским банкам велели избавиться от госдолга США - 27.02.2026
Китайским банкам велели избавиться от госдолга США
Китайским банкам велели избавиться от госдолга США

Вложения в гособлигации США признали рискованными

Елена Савельева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Елена Савельева. По данным Bloomberg, Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования отправили финансовым учреждениям страны рекомендацию: продавать имеющиеся трежерис и воздержаться от приобретения новых. Пекин, один из главных держателей долговых обязательств США, сократил портфель уже почти наполовину. Средства из долларовых активов выводят и другие внешние кредиторы. Почему избавляются от американских ценных бумаг — в материале "Прайм".
Очевидные риски

Как уточняет агентство, принятое решение носит исключительно технический характер — как мера диверсификации рыночных рисков.
Однако, подчеркивают аналитики, оно во многом обусловлено и геополитикой, и утратой доверия к кредитоспособности США.
Так, ситуация с российскими резервами, замороженными в ЕС и в США, не могла не вызвать опасений у глобальных инвесторов.
"Сумма не такая большая — 300 миллиардов долларов. Но вместе с тем мы увидели, что американцы и европейцы не торопятся отдавать деньги. Это значит, что имеются риски размещения средств в этих ценных бумагах", — отмечает Сергей Чуев, завкафедрой государственного и муниципального управления ГУУ.
Созданная Трампом торговая напряженность в международных отношениях, конечно, тоже подтолкнула китайцев — и не только их — к тому, чтобы выводить деньги из американских ценных бумаг, добавляет экономист.

Авторитет подорван

Китай, который в 2010-е был крупнейшим держателем гособлигаций США, снизил вложения в эти бумаги вдвое: с 1,3 триллиона до менее чем 700 миллиардов.
"В условиях высокой неопределенности Пекин последовательно диверсифицирует валютные портфели — часть уходит в другие инструменты, включая золото. За последние пять лет китайский Народный банк купил 357 тонн золота, тем самым доведя его долю в ЗВР до 10-11%. Китай всегда смотрит вперед и формирует стратегию на долгий срок", — указывает Анастасия Власова, аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции".
В 2022-м у Пекина в ЗВР на золото приходилось 3,25%, а теперь в три раза больше, уточняет Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global.

Огромный долг

А госдолг США раздулся до немыслимых 38,5 триллиона долларов.
За счет этого правительство финансирует выполнение социальных обязательств, наполняет бюджет. Только обслуживание долга обходится в два триллиона. Это уже неподъемные траты для американской экономики, считает Чуев.
В 2025-м рост долга ускорился. Так, последний триллион сформировался самыми быстрыми темпами за последние четыре года — всего за 71 день.
Одна из основных причин такой ситуации — хронический дефицит госбюджета. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад — с 1920-го по 1930-й, а в течение следующих 40 лет случался лишь восемь раз.

Начали продавать

Россия от трежерис практически избавилась. Распродавали их с 2014-го, когда Вашингтон ввел первые санкции после присоединения Крыма.
В 2022-м процесс, по сути, завершили. Нынешняя сумма — примерно 30 миллионов долларов. Для сравнения: в конце 2010-го было порядка 175 миллиардов. Это часть долгосрочной стратегии диверсификации международных резервов и их защиты от внешних рисков. Сейчас ЗВР страны на 40 процентов состоят из золота.
Вложения сокращают и другие крупнейшие держатели американского долга. Так, весной 2025-го Япония предприняла достаточно крупную распродажу в ответ на пошлины Трампа. Канада избавилась от этих бумаг на 58 миллиардов по схожей причине — торговые и политические разногласия с американской администрацией.
Бразилия и Индия за год урезали портфели на 27% и 20% соответственно. И тоже перекладываются в золото, следуя примеру Китая и России.

Нежелательные последствия

Тенденция, в общем-то, негативная. США нуждаются в том, чтобы нерезиденты покупали казначейские облигации.
Зарубежным инвесторам принадлежит примерно 30% находящихся в обороте трежерис. Резкое падение иностранных покупок чревато кризисом на рынке облигаций и долларовой валютной системы в целом, отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета.
Пока этого, разумеется, не происходит. Бумаги по-прежнему сохраняют статус самых высоконадежных и ликвидных в мире. Равноценную альтернативу найти непросто. В резком сбросе также никто не заинтересован — это бы обрушило мировые рынки.
Однако Казначейство США вынуждено предлагать более высокую доходность для привлечения покупателей. А это оборачивается ростом процентных ставок во всей экономике.
Обслуживать долг все сложнее, дефицит бюджета увеличивается. Наконец, отток капитала ведет к ослаблению доллара, что подрывает его статус глобальной резервной валюты.
 
