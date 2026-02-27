https://1prime.ru/20260227/gosdolg-867865884.html
Региональный госдолг в 2025 году вырос на 10,6%
Региональный госдолг в 2025 году вырос на 10,6%
МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Региональный госдолг в 2025 году составил 3,5 триллиона рублей, что на 10,6% выше, чем годом ранее, рост связан в основном с банковскими кредитами, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Региональный госдолг в 2025 году продемонстрировал рост, его объем увеличился на 10,6% г/г и составил 3,5 трлн рублей – самый большой региональный долг за последние 15 лет наблюдений. В структуре долга существенное увеличение показали банковские кредиты – они приросли в 3,0 раза г/г", - говорится в обзоре, расчеты агентства были проведены по данным Единого портала бюджетной системы РФ "Электронный бюджет".
Долг по государственным ценным бумагам прирос на 6,4%. Эти результаты свидетельствуют о резком развороте тренда в сторону коммерциализации регионального долга и говорят о том, что регионам потребовалось оперативное привлечение ликвидности, отмечают аналитики.
Рост долга наблюдался в 38 регионах, отмечают аналитики. "Лидером по приросту стал Ямало-Ненецкий автономный округ (по итогам 2024 года был первым по снижению долговых обязательств), совокупный долг которого увеличился в 7,9 раза в связи с привлечением облигационных займов (в 2024-м отсутствовали), роста бюджетных кредитов в 2,2 раза и государственных гарантий – в 1,7 раза.
В шести регионах долг вырос более чем в два раза – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская, Сахалинская, Иркутская области, Севастополь, говорится в обзоре.
Лидером по снижению долговых обязательств стал Ставропольский край: долг сократился на 51,6%, что связано со снижением долга по облигационным займам и бюджетным кредитам на 50,0% и 51,9% соответственно, отмечается в обзоре.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце ноября заявлял, что Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки.
