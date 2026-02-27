Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов
В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов
В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов - в частности, теперь гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах, выяснило РИА... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T01:46+0300
2026-02-27T01:46+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов - в частности, теперь гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. "ГОСТ... впервые формирует единые требования к средствам размещения, предоставляющим временное проживание туристам, и к услугам, оказываемым в них", - пояснили агентству в Росстандарте. Новый стандарт устанавливает общие требования к средствам размещения туристов, за исключением гостевых домов. Так, отели, гостиницы, базы отдыха и другие виды средств размещения могут располагаться в капитальных зданиях и некапитальных строениях, на территории объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых природных объектов. Однако не допускается размещение гостиниц в жилых помещениях. При этом размещать санатории рекомендуется в местах, расположенных на земле рекреационного назначения. Территория, прилегающая к ним, а также к базам отдыха и кемпингам, должна быть огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток. При строительстве новых гостиниц высотой более пяти этажей в них должен быть предусмотрен круглосуточный лифт. Также в средствах размещения необходимо установить специально оборудованные места для курения. Регламентируется и порядок предоставления услуг туристам: если служба приема и размещения гостиницы работает не круглосуточно, то она должна обеспечить связь с администратором 24/7. Отдельно в стандарте прописано, что гостиница должна проводить систематическую уборку номеров и замену постельного белья с установленной периодичностью. Кроме того, гостям должны быть доступны услуги по вызову скорой помощи, аптечка и тонометр. "Развитие туризма требует не только строительства новых гостиниц, но и единых понятных правил качества сервиса, а комфорт и безопасность проживания становятся ключевыми факторами выбора направления для поездок. Новый национальный стандарт направлен на то, чтобы обеспечить единый уровень качества услуг в средствах размещения и сделать туристическую инфраструктуру более понятной и предсказуемой для гостей", - прокомментировали в Росстандарте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
туризм, бизнес, россия, росстандарт
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
01:46 27.02.2026
 
В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов

В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с июня заработает новый ГОСТ на средства размещения для туристов - в частности, теперь гостиницы нельзя будет размещать в жилых домах, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта.
"ГОСТ... впервые формирует единые требования к средствам размещения, предоставляющим временное проживание туристам, и к услугам, оказываемым в них", - пояснили агентству в Росстандарте.
Новый стандарт устанавливает общие требования к средствам размещения туристов, за исключением гостевых домов. Так, отели, гостиницы, базы отдыха и другие виды средств размещения могут располагаться в капитальных зданиях и некапитальных строениях, на территории объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых природных объектов.
Однако не допускается размещение гостиниц в жилых помещениях. При этом размещать санатории рекомендуется в местах, расположенных на земле рекреационного назначения. Территория, прилегающая к ним, а также к базам отдыха и кемпингам, должна быть огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток.
При строительстве новых гостиниц высотой более пяти этажей в них должен быть предусмотрен круглосуточный лифт. Также в средствах размещения необходимо установить специально оборудованные места для курения.
Регламентируется и порядок предоставления услуг туристам: если служба приема и размещения гостиницы работает не круглосуточно, то она должна обеспечить связь с администратором 24/7. Отдельно в стандарте прописано, что гостиница должна проводить систематическую уборку номеров и замену постельного белья с установленной периодичностью. Кроме того, гостям должны быть доступны услуги по вызову скорой помощи, аптечка и тонометр.
"Развитие туризма требует не только строительства новых гостиниц, но и единых понятных правил качества сервиса, а комфорт и безопасность проживания становятся ключевыми факторами выбора направления для поездок. Новый национальный стандарт направлен на то, чтобы обеспечить единый уровень качества услуг в средствах размещения и сделать туристическую инфраструктуру более понятной и предсказуемой для гостей", - прокомментировали в Росстандарте.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРосстандарт
 
 
