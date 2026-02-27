https://1prime.ru/20260227/indeksy-867882423.html

Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1%

2026-02-27T18:47+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением в среднем на 1%, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,38% - до 48 815,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,86%, до 22 680,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,75% - до 6 856,74 пункт. С начала месяца Dow Jones снизился на 0,38%, Nasdaq Composite – на 0,85%, а S&P 500 сократился на 1,76%. Ранее Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные об индексе цен производителей (PPI) США за январь. Показатель за указанный период вырос на 0,5% в месячном выражении после увеличения на 0,4%. Прогноз предполагал рост на 0,3%. В годовом выражении PPI поднялся на 2,9%, что оказалось больше ожиданий. Аналитики обратили внимание на падение американских фондовых индексов, несмотря на позитивные корпоративные новости от ряда американских компаний. Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают более чем на 8% после публикации заявления о его отказе приобретать Warner Bros. Discovery (WBD) после нового предложения Paramount. При этом бумаги Warner Bros. Discovery дешевеют на 1,68%, а акции Paramount Skydance Corporation - дорожают на 8,81%. Выручка американской компьютерной компании Dell в четвертом квартале минувшего финансового года (завершился 30 января) выросла на 39% в годовом выражении - до 33,379 миллиарда долларов при прогнозе в 31,41 миллиарда, а чистая прибыль за тот же период подскочила почти в полтора раза, до 2,259 миллиарда долларов. Стоимость акций компании растёт примерно на 18%. Финтех-компания Block, возглавляемая бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси, объявила в своем пресс-релизе о сокращении почти половины сотрудников на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги компании дорожают примерно на 18%.

