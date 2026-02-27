Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1% - 27.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1%
Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1% - 27.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1%
Основные фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением в среднем на 1%, следует из данных торгов и комментариев аналитика. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T18:47+0300
2026-02-27T18:47+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
netflix
dell
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением в среднем на 1%, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,38% - до 48 815,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,86%, до 22 680,90 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 сократился на 0,75% - до 6 856,74 пункт. С начала месяца Dow Jones снизился на 0,38%, Nasdaq Composite – на 0,85%, а S&amp;P 500 сократился на 1,76%. Ранее Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные об индексе цен производителей (PPI) США за январь. Показатель за указанный период вырос на 0,5% в месячном выражении после увеличения на 0,4%. Прогноз предполагал рост на 0,3%. В годовом выражении PPI поднялся на 2,9%, что оказалось больше ожиданий. Аналитики обратили внимание на падение американских фондовых индексов, несмотря на позитивные корпоративные новости от ряда американских компаний. Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают более чем на 8% после публикации заявления о его отказе приобретать Warner Bros. Discovery (WBD) после нового предложения Paramount. При этом бумаги Warner Bros. Discovery дешевеют на 1,68%, а акции Paramount Skydance Corporation - дорожают на 8,81%. Выручка американской компьютерной компании Dell в четвертом квартале минувшего финансового года (завершился 30 января) выросла на 39% в годовом выражении - до 33,379 миллиарда долларов при прогнозе в 31,41 миллиарда, а чистая прибыль за тот же период подскочила почти в полтора раза, до 2,259 миллиарда долларов. Стоимость акций компании растёт примерно на 18%. Финтех-компания Block, возглавляемая бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси, объявила в своем пресс-релизе о сокращении почти половины сотрудников на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги компании дорожают примерно на 18%.
сша
рынок, индексы, сша, dow jones, netflix, dell, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Netflix, Dell, Nasdaq Composite
18:47 27.02.2026
 
Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1%

Фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением на 1%

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить февраль снижением в среднем на 1%, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,38% - до 48 815,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,86%, до 22 680,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,75% - до 6 856,74 пункт.
С начала месяца Dow Jones снизился на 0,38%, Nasdaq Composite – на 0,85%, а S&P 500 сократился на 1,76%.
Ранее Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные об индексе цен производителей (PPI) США за январь. Показатель за указанный период вырос на 0,5% в месячном выражении после увеличения на 0,4%. Прогноз предполагал рост на 0,3%. В годовом выражении PPI поднялся на 2,9%, что оказалось больше ожиданий.
Аналитики обратили внимание на падение американских фондовых индексов, несмотря на позитивные корпоративные новости от ряда американских компаний.
Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают более чем на 8% после публикации заявления о его отказе приобретать Warner Bros. Discovery (WBD) после нового предложения Paramount. При этом бумаги Warner Bros. Discovery дешевеют на 1,68%, а акции Paramount Skydance Corporation - дорожают на 8,81%.
Выручка американской компьютерной компании Dell в четвертом квартале минувшего финансового года (завершился 30 января) выросла на 39% в годовом выражении - до 33,379 миллиарда долларов при прогнозе в 31,41 миллиарда, а чистая прибыль за тот же период подскочила почти в полтора раза, до 2,259 миллиарда долларов. Стоимость акций компании растёт примерно на 18%.
Финтех-компания Block, возглавляемая бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси, объявила в своем пресс-релизе о сокращении почти половины сотрудников на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Бумаги компании дорожают примерно на 18%.
 
РынокИндексыСШАDow JonesNetflixDellNasdaq Composite
 
 
Заголовок открываемого материала