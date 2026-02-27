Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/indeksy-867887376.html
Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом
Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом - 27.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились в пятницу, но завершили февраль ростом, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T21:30+0300
2026-02-27T21:30+0300
рынок
индексы
европа
германия
франция
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились в пятницу, но завершили февраль ростом, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59% - до 10 910,55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,47%, до 8 580,75 пункта, немецкий DAX сократился на 0,02%, до 25 284,26 пункта. Ранее в пятницу FTSE 100 обновил исторический максимум, поднявшись до 10 934,94 пункта. За февраль FTSE 100 вырос на 6,88%, CAC 40 – на 5,25%, DAX – на 1,5%. В пятницу были опубликованы статистические данные по странам Европы. Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении, а годовая потребительская инфляция в стране, по предварительной оценке, в феврале ускорилась до 1% с 0,3% в январе. Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало данные о росте уровня цен в стране в стране. По итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 1,9% по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,1%. Наряду с этим, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 6,3%. К тому же, Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии сообщил, что экономика страны выросла по итогам прошлого года на 1,4%, а рост в четвертом квартале оценивается в 0,2% в квартальном выражении.
https://1prime.ru/20260227/aktsii-867886619.html
европа
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_40a98a1c4e970ea482c48243cc159c0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, германия, франция, dax
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX
21:30 27.02.2026
 
Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом

Фондовые индексы Европы снизились в пятницу, завершили февраль ростом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Биржевые котировки. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились в пятницу, но завершили февраль ростом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59% - до 10 910,55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,47%, до 8 580,75 пункта, немецкий DAX сократился на 0,02%, до 25 284,26 пункта.
Ранее в пятницу FTSE 100 обновил исторический максимум, поднявшись до 10 934,94 пункта.
За февраль FTSE 100 вырос на 6,88%, CAC 40 – на 5,25%, DAX – на 1,5%.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Аналитики ожидают рост российского рынка акций за март
21:06
В пятницу были опубликованы статистические данные по странам Европы.
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении, а годовая потребительская инфляция в стране, по предварительной оценке, в феврале ускорилась до 1% с 0,3% в январе.
Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало данные о росте уровня цен в стране в стране. По итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 1,9% по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,1%.
Наряду с этим, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 6,3%.
К тому же, Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии сообщил, что экономика страны выросла по итогам прошлого года на 1,4%, а рост в четвертом квартале оценивается в 0,2% в квартальном выражении.
 
РынокИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала