Фондовые индексы Европы завершили февраль ростом

Фондовые индексы Европы снизились в пятницу, завершили февраль ростом
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились в пятницу, но завершили февраль ростом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59% - до 10 910,55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,47%, до 8 580,75 пункта, немецкий DAX сократился на 0,02%, до 25 284,26 пункта.
Ранее в пятницу FTSE 100 обновил исторический максимум, поднявшись до 10 934,94 пункта.
За февраль FTSE 100 вырос на 6,88%, CAC 40 – на 5,25%, DAX – на 1,5%.
В пятницу были опубликованы статистические данные по странам Европы.
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении, а годовая потребительская инфляция в стране, по предварительной оценке, в феврале ускорилась до 1% с 0,3% в январе.
Кроме того, Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало данные о росте уровня цен в стране в стране. По итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 1,9% по сравнению с показателем прошедшего месяца в 2,1%.
Наряду с этим, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 6,3%.
К тому же, Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии сообщил, что экономика страны выросла по итогам прошлого года на 1,4%, а рост в четвертом квартале оценивается в 0,2% в квартальном выражении.