https://1prime.ru/20260227/indiya-867868107.html
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года - 27.02.2026, ПРАЙМ
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года
Индия по итогам 2025 года нарастила импорт свиного мяса из России до максимальной с 2017 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T09:28+0300
2026-02-27T09:28+0300
2026-02-27T09:28+0300
бизнес
россия
индия
бельгия
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864018055_0:88:3001:1776_1920x0_80_0_0_aa37a830fef2b4e2e15893fe797c10dd.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года нарастила импорт свиного мяса из России до максимальной с 2017 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, в минувшем году индийские компании увеличили ввоз российской свинины в 2,8 раза в годовом выражении - до 1,9 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимум с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате по итогам 2025 года Россия сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика свинины на индийский рынок с долей в 38,2% от всего импорта. В топ-5 также вошли Бельгия (45,8%), Италия (6,2%), Испания (4,8%) и Германия (4,2%).
индия
бельгия
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864018055_173:0:2794:1966_1920x0_80_0_0_637b3999ca390c5591eda7b3558ec64a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, индия, бельгия, италия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИТАЛИЯ
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года
Индия в 2025 году увеличила закупки свинины из России до максимума с 2017 года