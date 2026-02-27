Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года - 27.02.2026
Индия нарастила импорт свинины из России до максимума с 2017 года
бизнес
россия
индия
бельгия
италия
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года нарастила импорт свиного мяса из России до максимальной с 2017 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, в минувшем году индийские компании увеличили ввоз российской свинины в 2,8 раза в годовом выражении - до 1,9 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимум с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате по итогам 2025 года Россия сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика свинины на индийский рынок с долей в 38,2% от всего импорта. В топ-5 также вошли Бельгия (45,8%), Италия (6,2%), Испания (4,8%) и Германия (4,2%).
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Индия по итогам 2025 года нарастила импорт свиного мяса из России до максимальной с 2017 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в минувшем году индийские компании увеличили ввоз российской свинины в 2,8 раза в годовом выражении - до 1,9 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимум с 2017 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате по итогам 2025 года Россия сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика свинины на индийский рынок с долей в 38,2% от всего импорта. В топ-5 также вошли Бельгия (45,8%), Италия (6,2%), Испания (4,8%) и Германия (4,2%).
 
