Россиян научили, куда вложить 100 тысяч рублей в 2026 году

2026-02-27T03:03+0300

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Если у вас есть 100 тысяч рублей, которые вы хотите сберечь от инфляции, их нужно вложить в какой-нибудь финансовый инструмент. Как сделать это, получив максимальную доходность, рассказал агентству "Прайм" Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Самым надежным инструментом остается банковский вклад. Доход гарантирован, а деньги до 1,4 миллиона рублей надежно застрахованы. В начале февраля максимальная ставка по годовым вкладам составляла 14,4%. Поэтому, положив 100 тысяч рублей сейчас, через год вы сможете снять 114,4 тысячи рублей."Через брокера на бирже можно купить государственные или корпоративные облигации. С учетом налогов чистая доходность ОФЗ со 100 тысяч составит около 11,7%. При этом сама облигация может как дорожать, так и дешеветь – это доля риска. Продать ее можно в любой момент", - рассказал эксперт.Еще больше риска таят вложения в акции. Их цена может резко расти и падать, а доход не гарантирован. Но они весьма выгодны, если держать их долго. Без специальных знаний вкладывать в акции лучше через паевый инвестиционный фонд или профессиональных управляющих, советует он.К консервативным инструментам он относит фонды денежного рынка, вкладывающие средства в краткосрочные операции РЕПО под залог облигаций. Риски здесь минимальны, а доходность близка к ключевой ставке. Вложиться в такие фонды можно, открыв брокерский счет. Средняя доходность при вложении 100 тысяч рублей – 11,3% за год.Таким образом, для тех, кто планирует воспользоваться деньгами через год или еще раньше, оптимален банковский вклад или фонд ликвидности. Сумму дробить не нужно, лучше вложить ее в один инструмент. Для формирования долгосрочного капитала лучше подойдет диверсифицированный портфель из разных активов: тактика на нем зависит от выбранной стратегии и риск-профиля, заключил Алексей Родин.

