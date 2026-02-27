https://1prime.ru/20260227/ipoteka-867869222.html

ВТБ зафиксировал рост рефинансирования ипотеки

ВТБ зафиксировал рост рефинансирования ипотеки - 27.02.2026, ПРАЙМ

ВТБ зафиксировал рост рефинансирования ипотеки

ВТБ фиксирует рост рефинансирования ипотеки на фоне снижения ключевой ставки ЦБ - количество таких сделок за четвертый квартал прошлого года выросло в 4 раза, а | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T10:02+0300

2026-02-27T10:02+0300

2026-02-27T10:02+0300

банки

финансы

недвижимость

рф

алексей охорзин

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рост рефинансирования ипотеки на фоне снижения ключевой ставки ЦБ - количество таких сделок за четвертый квартал прошлого года выросло в 4 раза, а в текущем году тренд продолжился, сообщает пресс-служба банка. "Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение ипотечных ставок сформировали спрос на рефинансирование рыночных ипотечных кредитов. В ВТБ количество таких сделок в четвертом квартале прошлого года выросло в 4 раза (по сравнению с третьим кварталом - ред.), в 2026 году тренд продолжился", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что на фоне снижения ключевой ставки в 2025 году средние ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья снизились более чем на 8 процентных пунктов - до 20,8% годовых. Это сразу отразилось на активности заемщиков. Всего за последние три месяца прошлого года банк провел сделки по рефинансированию рыночной ипотеки почти на 1 миллиард рублей. "Интерес к подобным сделкам проявляют не только клиенты банка, но и заемщики сторонних кредитных организаций. При этом из-за эффекта низкой базы доля заемщиков, которые проводят рефинансирование, в общем числе сделок остается минимальной – на уровне 1%", - также говорится в сообщении. По оценке ВТБ, спрос на рефинансирование в этом году будет расти существеннее. Основными драйверами станут снижение ставок по рыночной ипотеке и повышение ее доступности в целом. Однако массовым трендом рефинансирование станет только при снижении ключевой ставки ЦБ до уровня 10-12%, считают в банке. Эксперты ВТБ рекомендуют заемщикам оценивать рефинансирование не только с точки зрения математики, но и с учетом личных приоритетов. Ключевое правило для выгоды в текущих условиях - новая ставка должна быть ниже текущей как минимум на 2 процентных пункта. Это необходимо, чтобы чистая экономия покрыла расходы по сделке: оценку объекта, новый полис страхования, госпошлину и услуги по электронной регистрации сделки, поясняют в ВТБ. "Для многих ипотечных заемщиков сегодня вопрос звучит почти по-шекспировски: "рефин или не рефин?". Но правильный вопрос в этом случае - "зачем?". Небольшая разница в ставках даст скромную выгоду, но если цель - "разгрузить" бюджет сейчас, любой шаг имеет смысл. Финальный вердикт всегда за холодным расчетом. Если в итоге для вас - плюс, действуйте", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, недвижимость, рф, алексей охорзин, втб