Исполнение поручений президента могут предложить как одну из тем ВЭФ
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнение поручений президента планируется предложить как одну из тем Восточного экономического форума в 2026 году, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума.
"Одной из тем форума мы будем предлагать исполнение поручений президента, данных по итогам предыдущих десяти форумов", - заявил Трутнев на заседании.
ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
