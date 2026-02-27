Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.02.2026
Исполнение поручений президента могут предложить как одну из тем ВЭФ
экономика
россия
рф
владивосток
юрий трутнев
владимир путин
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Исполнение поручений президента планируется предложить как одну из тем Восточного экономического форума в 2026 году, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "Одной из тем форума мы будем предлагать исполнение поручений президента, данных по итогам предыдущих десяти форумов", - заявил Трутнев на заседании. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
Исполнение поручений президента могут предложить как одну из тем ВЭФ

