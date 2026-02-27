https://1prime.ru/20260227/jurist-867861114.html

Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников - 27.02.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T02:46+0300

2026-02-27T02:46+0300

2026-02-27T02:46+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861114.jpg?1772149587

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам от них, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин. "Чтобы не стать жертвой преступников, надо помнить следующие правила. Во-первых, во всех случаях мошенники рассчитывают на то, что человек, находясь в стрессовой ситуации от содержащейся в смс информации, начнет суетиться, паниковать и действовать по алгоритму мошенников. Поэтому важно, получив смс, не совершать быстрых действий, а досчитать мысленно до 20 и подумать, как эту информацию можно перепроверить", - сообщил он. Во-вторых, юрист напомнил, что работники полиции, банков, пенсионного фонда, налоговой службы никогда не просят граждан сообщать им цифровую информацию, относящуюся к их личным данным или банковским реквизитам. "В-третьих, никогда нельзя переходить по ссылкам, которые пришли от незнакомых абонентов или организаций, к которым человек первоначально не обращался", - добавил Талызин. Он отметил, что любой способ что-то получить бесплатно от незнакомых людей или организаций (например, бесплатно скачать платную программу) всегда заканчивается потерей денег.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество