Юрист предупредил об ответственности за брелоки с кастетами и ножами

Юрист предупредил об ответственности за брелоки с кастетами и ножами

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Гражданам может грозить уголовная ответственность за брелоки с кастетами и ножами, которые свободно продаются на маркетплейсах, рассказал РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Алексей Синицын. Как выяснило РИА Новости, на маркетплейсах свободно продаются брелоки для самообороны с ножами, кастетами, яварами и куботанами - жесткими длинными стержнями из пластика или другого материала. По словам Синицына, даже если предмет не выглядит устрашающе или продается на торговых площадках, это не значит, что с формально-правовой точки зрения он не относится к оружию. Юрист пояснил, что из закона "Об оружии" следует, что к холодному оружию относятся предметы и устройства, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Он также сообщил, что в ГОСТе есть упоминания таких видов холодного оружия, как нож, булава, боевой молот, кастет и другие, хотя нет прямого упоминания явары или куботана. При этом, по словам адвоката, если особенности предмета прямо предназначены для ударно-дробящего воздействия, он может быть признан холодным оружием по результатам криминалистической экспертизы. "А за незаконный сбыт холодного оружия по части 7 статьи 222 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. За незаконное ношение холодного оружия уголовная ответственность отменена, и в настоящее время предусмотрена лишь административная - по части 4 статьи 20.8 КоАП, влечет наложение штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей", - пояснил адвокат. Вместе с тем, по словам юриста, добросовестные изготовители и продавцы, например, ножей в инициативном порядке заранее проводят экспертизу, подтверждающую, что нож не относится к холодному оружию. Такое заключение позволяет избежать возможные правовые риски как для продавцов, так и для покупателей. Синицын посоветовал при покупке подобных брелоков запрашивать у продавцов заключение эксперта о том, что данный предмет не относится к холодному оружию.

