Кабмин обсудит запрет на получение гражданства иностранцами с судимостью

Кабмин обсудит запрет на получение гражданства иностранцами с судимостью

2026-02-27T00:15+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит законопроект, предусматривающий запрет на приобретение гражданства России или получение документов, дающих право на проживание в России, иностранцами с неснятыми или непогашенными судимостями за совершение преступления. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 18 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что законопроект направлен на исключение возможности приобретения гражданства Российской Федерации либо получения документов, дающих право на проживание в Российской Федерации, иностранными гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством.

