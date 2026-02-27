Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Каллас о России вызвали недоумение в Германии - 27.02.2026
https://1prime.ru/20260227/kallas-867873456.html
Слова Каллас о России вызвали недоумение в Германии
Слова Каллас о России вызвали недоумение в Германии - 27.02.2026, ПРАЙМ
Слова Каллас о России вызвали недоумение в Германии
Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу европейской дипломатии Кая Каллас
2026-02-27T12:02+0300
2026-02-27T12:02+0300
израиль
газа
германия
сергей лавров
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу европейской дипломатии Кая Каллас за двойные стандарты в отношении России и Израиля. "Она признает, что международное право применяют избирательно. Однако она имеет ввиду не себя и не ЕС. Она осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз США в адрес Ирана и Гренландии", — цитирует издание Berliner Zeitung его слова.Уточняется, что Каллас не осуждает использование двойных подходов, поскольку она поддерживает порядок, основанный на принципах, как "важную систему координат". "Я рекомендую госпоже Каллас Нагорную проповедь Иисуса Христа: “Почему вы в чужом глазу соринку видите, а в своем и бревна не замечаете?” — сказал Де Мази.В январе 2024 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал западную позицию по отношению к Газе "верхом лицемерия" в сравнении с позицией по Украине. Он отметил, что западным государствам будет трудно восстановить утерянное доверие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 февраля, что Москва твердо намерена противостоять "двойным стандартам" и попыткам навязывать несогласованные решения для разрешения конфликтов.
12:02 27.02.2026
 
Слова Каллас о России вызвали недоумение в Германии

Де Мази: Каллас осуждает Россию, но хранит молчание о действиях Израиля и США

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Европарламентарий и сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази раскритиковал главу европейской дипломатии Кая Каллас за двойные стандарты в отношении России и Израиля.
"Она признает, что международное право применяют избирательно. Однако она имеет ввиду не себя и не ЕС. Она осуждает Россию, но хранит молчание по поводу действий Израиля в Газе или угроз США в адрес Ирана и Гренландии", — цитирует издание Berliner Zeitung его слова.
Уточняется, что Каллас не осуждает использование двойных подходов, поскольку она поддерживает порядок, основанный на принципах, как "важную систему координат".
"Я рекомендую госпоже Каллас Нагорную проповедь Иисуса Христа: “Почему вы в чужом глазу соринку видите, а в своем и бревна не замечаете?” — сказал Де Мази.
В январе 2024 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал западную позицию по отношению к Газе "верхом лицемерия" в сравнении с позицией по Украине. Он отметил, что западным государствам будет трудно восстановить утерянное доверие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 10 февраля, что Москва твердо намерена противостоять "двойным стандартам" и попыткам навязывать несогласованные решения для разрешения конфликтов.
