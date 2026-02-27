https://1prime.ru/20260227/kompanii-867862232.html
Названо количество компаний, нанимавших на работу нелегально
Названо количество компаний, нанимавших на работу нелегально
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда. "На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей", - сказали в пресс-службе. В Роструде объяснили, что единственным критерием для включения работодателя в этот реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью. "Информация о недобросовестных работодателях хранится в реестре в течение года с момента последнего нарушения", - говорится в сообщении.
