"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport

2026-02-27T10:50+0300

бизнес

автоваз

lada niva legend

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, сообщила пресс-служба компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте производства Lada Vesta Sport нового поколения. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал. При этом информация о ценах и комплектациях станет доступна на старте продаж. От стандартных моделей линейки Lada автомобиль отличается форсированным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой повышенной эффективности. Двигатель Vesta Sport нового поколения создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, а прирост мощности и крутящего момента составили 21% и 8% соответственно. При этом был сохранен запас прочности и соответствие экологическому стандарту "Евро-5". Модернизированы также интерьер и электронные системы. Базовый кузов Vesta Sport изготавливается на конвейере "АвтоВАЗа", а окончательная сборка и установка спортивных компонентов выполняются в ателье Lada Sport, где также собираются гоночные автомобили. Также в этой модели впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона. "Дизайн экстерьера Lada Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой", - отмечает производитель. Помимо этого, в бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.

2026

Новости

бизнес, автоваз, lada niva legend