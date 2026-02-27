Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/lada-867870977.html
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport - 27.02.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, сообщила пресс-служба компании. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T10:50+0300
2026-02-27T10:50+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861968800_380:569:3009:2048_1920x0_80_0_0_d12d8f19036da809d1cf598fcc38e745.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, сообщила пресс-служба компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте производства Lada Vesta Sport нового поколения. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал. При этом информация о ценах и комплектациях станет доступна на старте продаж. От стандартных моделей линейки Lada автомобиль отличается форсированным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой повышенной эффективности. Двигатель Vesta Sport нового поколения создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, а прирост мощности и крутящего момента составили 21% и 8% соответственно. При этом был сохранен запас прочности и соответствие экологическому стандарту "Евро-5". Модернизированы также интерьер и электронные системы. Базовый кузов Vesta Sport изготавливается на конвейере "АвтоВАЗа", а окончательная сборка и установка спортивных компонентов выполняются в ателье Lada Sport, где также собираются гоночные автомобили. Также в этой модели впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона. "Дизайн экстерьера Lada Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой", - отмечает производитель. Помимо этого, в бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861968800_632:370:2870:2048_1920x0_80_0_0_b968db28efc50e21aacbe019b091c73e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автоваз, lada niva legend
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
10:50 27.02.2026
 
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport

"АвтоВАЗ" начал производство авто Lada Vesta Sport нового поколения

© РИА Новости . Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Логотип LADA . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, сообщила пресс-служба компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о старте производства Lada Vesta Sport нового поколения. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал. При этом информация о ценах и комплектациях станет доступна на старте продаж.
От стандартных моделей линейки Lada автомобиль отличается форсированным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой повышенной эффективности.
Двигатель Vesta Sport нового поколения создан на базе мотора 1,8 литра EVO, его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил, а прирост мощности и крутящего момента составили 21% и 8% соответственно. При этом был сохранен запас прочности и соответствие экологическому стандарту "Евро-5".
Модернизированы также интерьер и электронные системы. Базовый кузов Vesta Sport изготавливается на конвейере "АвтоВАЗа", а окончательная сборка и установка спортивных компонентов выполняются в ателье Lada Sport, где также собираются гоночные автомобили.
Также в этой модели впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона.
"Дизайн экстерьера Lada Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой", - отмечает производитель.
Помимо этого, в бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала