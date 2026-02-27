https://1prime.ru/20260227/ledokoly-867859343.html
Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе
2026-02-27T00:27+0300
2026-02-27T00:27+0300
2026-02-27T00:27+0300
россия
финский залив
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859343.jpg?1772141249
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе, сообщило финское агентство транспортной инфраструктуры.
"В соответствии с обычной практикой зимнего судоходства судам оказывается помощь в рамках международного сотрудничества, в том числе с участием российских ледоколов. По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняет агентство, сложившаяся сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.
