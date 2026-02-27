https://1prime.ru/20260227/lekarstva-867869697.html

Кабмин законодательно обеспечит продажу лекарств через "Почту России"

2026-02-27T10:20+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, чтобы обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России". Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

