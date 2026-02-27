Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/maslo-867867966.html
В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло
В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло
В России с 1 июня 2027 года заработает новый межгосударственный ГОСТ на подсолнечное масло, в нем отдельное внимание уделяется маслам для детского питания,... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T09:27+0300
2026-02-27T09:27+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867176157_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_21ce4d30c0a415984556e4a2f51a5169.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с 1 июня 2027 года заработает новый межгосударственный ГОСТ на подсолнечное масло, в нем отдельное внимание уделяется маслам для детского питания, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. "Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции", - говорится в документе. Дается четкое определение подсолнечного масла - это масло, извлекаемое из семян подсолнечника. Кроме того, обновлена классификация подсолнечного масла: вместо семи категорий теперь их будет 13. Более широкую классификацию получило нерафинированное масло, теперь отдельно выделяется прессовое вымороженное, прессовое и эстракционное. Для непосредственного употребления в пищу, согласно стандарту, идут рафинированное дезодорированное вымороженное и рафинированное дезодорированное и нерафинированное прессовое вымороженное. Отдельно в стандарте уделяется внимание маслам, которые идут в детское питание. Так, при производстве подсолнечного масла, предназначенного для детского питания и (или) производства пищевой продукции для детского питания, не допускается использовать семена подсолнечника, полученные с применением методов генной инженерии и (или) содержащие генно-инженерный материал. Также запрещается использовать семена подсолнечника, полученные с применением некоторых пестицидов. Документ разработан взамен стандартов, принятых в 2013 году. Он вступает в силу с 1 июня 2027 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867176157_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_04eea4140d7b03859fe59287b147a47e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:27 27.02.2026
 
В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло

В России с 1 июня заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло
Подсолнечное масло - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Подсолнечное масло. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с 1 июня 2027 года заработает новый межгосударственный ГОСТ на подсолнечное масло, в нем отдельное внимание уделяется маслам для детского питания, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.
"Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции", - говорится в документе.
Дается четкое определение подсолнечного масла - это масло, извлекаемое из семян подсолнечника.
Кроме того, обновлена классификация подсолнечного масла: вместо семи категорий теперь их будет 13. Более широкую классификацию получило нерафинированное масло, теперь отдельно выделяется прессовое вымороженное, прессовое и эстракционное. Для непосредственного употребления в пищу, согласно стандарту, идут рафинированное дезодорированное вымороженное и рафинированное дезодорированное и нерафинированное прессовое вымороженное.
Отдельно в стандарте уделяется внимание маслам, которые идут в детское питание. Так, при производстве подсолнечного масла, предназначенного для детского питания и (или) производства пищевой продукции для детского питания, не допускается использовать семена подсолнечника, полученные с применением методов генной инженерии и (или) содержащие генно-инженерный материал. Также запрещается использовать семена подсолнечника, полученные с применением некоторых пестицидов.
Документ разработан взамен стандартов, принятых в 2013 году. Он вступает в силу с 1 июня 2027 года.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала