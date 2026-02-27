https://1prime.ru/20260227/maslo-867867966.html

В России заработает новый ГОСТ на подсолнечное масло

2026-02-27T09:27+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России с 1 июня 2027 года заработает новый межгосударственный ГОСТ на подсолнечное масло, в нем отдельное внимание уделяется маслам для детского питания, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. "Настоящий стандарт распространяется на подсолнечное масло, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного (пищевого) сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции", - говорится в документе. Дается четкое определение подсолнечного масла - это масло, извлекаемое из семян подсолнечника. Кроме того, обновлена классификация подсолнечного масла: вместо семи категорий теперь их будет 13. Более широкую классификацию получило нерафинированное масло, теперь отдельно выделяется прессовое вымороженное, прессовое и эстракционное. Для непосредственного употребления в пищу, согласно стандарту, идут рафинированное дезодорированное вымороженное и рафинированное дезодорированное и нерафинированное прессовое вымороженное. Отдельно в стандарте уделяется внимание маслам, которые идут в детское питание. Так, при производстве подсолнечного масла, предназначенного для детского питания и (или) производства пищевой продукции для детского питания, не допускается использовать семена подсолнечника, полученные с применением методов генной инженерии и (или) содержащие генно-инженерный материал. Также запрещается использовать семена подсолнечника, полученные с применением некоторых пестицидов. Документ разработан взамен стандартов, принятых в 2013 году. Он вступает в силу с 1 июня 2027 года.

бизнес, россия