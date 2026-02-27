Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает на последних торгах зимы - 27.02.2026
Медь дорожает на последних торгах зимы
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на последних торгах зимы, готовясь завершить и всю неделю в уверенном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 6,055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Таким образом, суммарно с начала недели медь дорожает на 2,63%, и в основном на такую динамику повлияли торги вторника, в этот день котировки металла поднялись на 2,58%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 13 304,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 3 157,5 доллара, стоимость цинка - на 0,3%, до 3 378,5 доллара.
09:31 27.02.2026
 
Медь дорожает на последних торгах зимы

Медь дорожает на последних торгах зимы, готовясь завершить всю неделю в плюсе

© РИА Новости . Александр Кондратюк
Производство меди
Производство меди
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на последних торгах зимы, готовясь завершить и всю неделю в уверенном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 6,055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Таким образом, суммарно с начала недели медь дорожает на 2,63%, и в основном на такую динамику повлияли торги вторника, в этот день котировки металла поднялись на 2,58%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 13 304,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 3 157,5 доллара, стоимость цинка - на 0,3%, до 3 378,5 доллара.
 
Заголовок открываемого материала