Медь дорожает на последних торгах зимы
2026-02-27T09:31+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на последних торгах зимы, готовясь завершить и всю неделю в уверенном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 6,055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Таким образом, суммарно с начала недели медь дорожает на 2,63%, и в основном на такую динамику повлияли торги вторника, в этот день котировки металла поднялись на 2,58%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 13 304,5 доллара, алюминия - на 0,41%, до 3 157,5 доллара, стоимость цинка - на 0,3%, до 3 378,5 доллара.
