Более трех миллионов книг попадает под действие закона о наркотиках

Более трех миллионов книг попадает под действие закона о наркотиках - 27.02.2026, ПРАЙМ

Более трех миллионов книг попадает под действие закона о наркотиках

Более 3 миллионов наименований книг, изданных с 1 августа 1990 года, попадает под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах",... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T04:11+0300

2026-02-27T04:11+0300

2026-02-27T04:11+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Более 3 миллионов наименований книг, изданных с 1 августа 1990 года, попадает под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", рассказал глава издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. С 1 марта вступят в силу изменения в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. "Весь тот массив, который был издан, начиная с 1990-го года, попадает под действие этого закона. Это более трех миллионов наименований", - рассказал Новиков. Он отметил, что ограничительные меры распространяются и на переводы классики, изданные после указанного срока. Закон предполагает, что некоторые книги надо изъять из продажи, помимо того, что "несколько тысяч книг надо с полок снять и дополнительно промаркировать, обернуть в пленку". Новиков подчеркнул, что это достаточно большой объем работы, но при этом нет гарантии, что что-то не будет упущено, потому что опыта такой правоприменительной практики нет. Собеседник агентства также рассказал, что для проверки книг издатели используют искусственный интеллект: так или иначе он обращает внимание, что около 30% издаваемых книг нуждаются в дополнительной проверке. "Это не значит, что их нельзя издавать и нельзя продавать. Но их надо вручную проверять. Это порядка 40-50 тысяч экземпляров, находящихся в книжных магазинах и библиотеках", - подчеркнул Новиков. Ранее вступление в силу изменений в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" было перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство. Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, в которых упоминание наркотиков представляет собой "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.

