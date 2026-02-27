Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве - 27.02.2026, ПРАЙМ
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T00:57+0300
2026-02-27T00:57+0300
экономика
финансы
мировая экономика
мексика
сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859820.jpg?1772143062
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена финансовой развединформацией, говорится в сообщении ведомства. "Министерство финансов и государственного кредита через подразделение финансовой разведки и Управление по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы США (IRS-CI) 19 февраля подписали меморандум о взаимопонимании с целью установить рамки сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства. Подписание документа, как отмечается, "позволит выстроить механизмы сотрудничества и взаимной помощи" без создания юридически обязательных прав и обязанностей. В ведомстве указали, что соглашение укрепит оперативное взаимодействие и поток финансовой разведывательной информации, а также расширит институциональные возможности по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональными преступлениями, "в частности с незаконным оборотом оружия". Минфин Мексики добавил, что через подразделение финансовой разведки поддерживает постоянную координацию с национальными и международными структурами в соответствии с действующим законодательством и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с целью предотвращения злоупотреблений финансовой системой и ослабления преступных организаций, представляющих угрозу безопасности и экономике страны.
мексика
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, мексика, сша, минфин
Экономика, Финансы, Мировая экономика, МЕКСИКА, США, Минфин
00:57 27.02.2026
 
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве

Минфин Мексики подписал меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена финансовой развединформацией, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство финансов и государственного кредита через подразделение финансовой разведки и Управление по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы США (IRS-CI) 19 февраля подписали меморандум о взаимопонимании с целью установить рамки сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства.
Подписание документа, как отмечается, "позволит выстроить механизмы сотрудничества и взаимной помощи" без создания юридически обязательных прав и обязанностей.
В ведомстве указали, что соглашение укрепит оперативное взаимодействие и поток финансовой разведывательной информации, а также расширит институциональные возможности по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональными преступлениями, "в частности с незаконным оборотом оружия".
Минфин Мексики добавил, что через подразделение финансовой разведки поддерживает постоянную координацию с национальными и международными структурами в соответствии с действующим законодательством и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с целью предотвращения злоупотреблений финансовой системой и ослабления преступных организаций, представляющих угрозу безопасности и экономике страны.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаМЕКСИКАСШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала