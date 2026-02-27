https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве - 27.02.2026, ПРАЙМ
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T00:57+0300
2026-02-27T00:57+0300
2026-02-27T00:57+0300
экономика
финансы
мировая экономика
мексика
сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867859820.jpg?1772143062
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена финансовой развединформацией, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство финансов и государственного кредита через подразделение финансовой разведки и Управление по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы США (IRS-CI) 19 февраля подписали меморандум о взаимопонимании с целью установить рамки сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства.
Подписание документа, как отмечается, "позволит выстроить механизмы сотрудничества и взаимной помощи" без создания юридически обязательных прав и обязанностей.
В ведомстве указали, что соглашение укрепит оперативное взаимодействие и поток финансовой разведывательной информации, а также расширит институциональные возможности по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональными преступлениями, "в частности с незаконным оборотом оружия".
Минфин Мексики добавил, что через подразделение финансовой разведки поддерживает постоянную координацию с национальными и международными структурами в соответствии с действующим законодательством и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с целью предотвращения злоупотреблений финансовой системой и ослабления преступных организаций, представляющих угрозу безопасности и экономике страны.
мексика
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, мексика, сша, минфин
Экономика, Финансы, Мировая экономика, МЕКСИКА, США, Минфин
Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве
Минфин Мексики подписал меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США
МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена финансовой развединформацией, говорится в сообщении ведомства.
"Министерство финансов и государственного кредита через подразделение финансовой разведки и Управление по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы США (IRS-CI) 19 февраля подписали меморандум о взаимопонимании с целью установить рамки сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства.
Подписание документа, как отмечается, "позволит выстроить механизмы сотрудничества и взаимной помощи" без создания юридически обязательных прав и обязанностей.
В ведомстве указали, что соглашение укрепит оперативное взаимодействие и поток финансовой разведывательной информации, а также расширит институциональные возможности по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональными преступлениями, "в частности с незаконным оборотом оружия".
Минфин Мексики добавил, что через подразделение финансовой разведки поддерживает постоянную координацию с национальными и международными структурами в соответствии с действующим законодательством и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с целью предотвращения злоупотреблений финансовой системой и ослабления преступных организаций, представляющих угрозу безопасности и экономике страны.