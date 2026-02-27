Минфин Мексики и налоговая служба США договорились о сотрудничестве

https://1prime.ru/20260227/minfin-867859820.html

МЕХИКО, 27 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Мексики подписало меморандум о взаимопонимании со Службой внутренних доходов США по линии уголовных расследований для усиления обмена финансовой развединформацией, говорится в сообщении ведомства. "Министерство финансов и государственного кредита через подразделение финансовой разведки и Управление по расследованию уголовных преступлений Налоговой службы США (IRS-CI) 19 февраля подписали меморандум о взаимопонимании с целью установить рамки сотрудничества для обмена финансовой разведывательной информацией", - сказано в документе, опубликованном в соцсетях ведомства. Подписание документа, как отмечается, "позволит выстроить механизмы сотрудничества и взаимной помощи" без создания юридически обязательных прав и обязанностей. В ведомстве указали, что соглашение укрепит оперативное взаимодействие и поток финансовой разведывательной информации, а также расширит институциональные возможности по выявлению и анализу финансовых потоков, связанных с транснациональными преступлениями, "в частности с незаконным оборотом оружия". Минфин Мексики добавил, что через подразделение финансовой разведки поддерживает постоянную координацию с национальными и международными структурами в соответствии с действующим законодательством и стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с целью предотвращения злоупотреблений финансовой системой и ослабления преступных организаций, представляющих угрозу безопасности и экономике страны.

2026

