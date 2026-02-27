https://1prime.ru/20260227/mironov-867863734.html

Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков

Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков - 27.02.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T05:23+0300

2026-02-27T05:23+0300

2026-02-27T05:23+0300

финансы

банки

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863734.jpg?1772159039

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков. В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме. "Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год. Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. "Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки