Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков. В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме. "Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год. Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. "Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.
05:23 27.02.2026
 
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме.
"Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год.
Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
"Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.
 
Заголовок открываемого материала