https://1prime.ru/20260227/mironov-867863734.html
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков - 27.02.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T05:23+0300
2026-02-27T05:23+0300
2026-02-27T05:23+0300
финансы
банки
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867863734.jpg?1772159039
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме.
"Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год.
Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
"Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Финансы, Банки, Экономика
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банков
Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков.
В сентябре 2025 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым уже вносила в ГД законопроект о введении налога разового характера на сверхприбыль банков в размере 10%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов также отмечал, что Минфин не поддерживает этот законопроект. В итоге в январе 2026 года он был отклонен в Госдуме.
"Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога за периоды 2025-2026 годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сверхприбыль определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 год и прибыли за 2025 год над средней арифметической величиной прибыли за 2024 год и прибыли за 2023 год.
Согласно инициативе, ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
"Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого "Справедливая Россия" предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора. Одновременно мы предлагаем решить вопрос о повышении банкам с 25% до 30% ставки налога на прибыль. Это позволит государству привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики", – сказал Миронов РИА Новости.