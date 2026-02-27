Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал решения Высшего Госсовета Союзного государства, значимыми - 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T14:55+0300
2026-02-27T14:55+0300
россия
белоруссия
рф
москва
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1a/867848777_197:541:2874:2047_1920x0_80_0_0_528953c271282b96d392ad010e02d6d0.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимыми решения, принятые на заседании Высшего Госсовета Союзного государства и необходимые в том числе для укрепления транспортной связности России и Белоруссии. На заседании правительства в пятницу Мишустин напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства. "На заседании были приняты значимые решения, необходимые для укрепления транспортной связности наших стран, запуска прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, а также развития конкуренции на пространстве Союзного государства, ну и активного сотрудничества в области международного правосудия", - сказал Мишустин.
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимыми решения, принятые на заседании Высшего Госсовета Союзного государства и необходимые в том числе для укрепления транспортной связности России и Белоруссии.
На заседании правительства в пятницу Мишустин напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства.
"На заседании были приняты значимые решения, необходимые для укрепления транспортной связности наших стран, запуска прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, а также развития конкуренции на пространстве Союзного государства, ну и активного сотрудничества в области международного правосудия", - сказал Мишустин.
 
