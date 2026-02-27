https://1prime.ru/20260227/mishustin--867876872.html
Мишустин назвал решения Высшего Госсовета Союзного государства, значимыми
Мишустин назвал решения Высшего Госсовета Союзного государства, значимыми - 27.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал решения Высшего Госсовета Союзного государства, значимыми
27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимыми решения, принятые на заседании Высшего Госсовета Союзного государства и необходимые в том числе для укрепления транспортной связности России и Белоруссии. На заседании правительства в пятницу Мишустин напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства. "На заседании были приняты значимые решения, необходимые для укрепления транспортной связности наших стран, запуска прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, а также развития конкуренции на пространстве Союзного государства, ну и активного сотрудничества в области международного правосудия", - сказал Мишустин.
