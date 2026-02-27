Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18:42 27.02.2026
 
Украина пообещала усилить борьбу с коррупцией ради нового кредита

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Власти Украины дали обязательства усилить борьбу с коррупцией ради получения нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), заявил в пятницу глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей.
"Власти взяли на себя обязательство укрепить управление и борьбу с коррупцией", - сказал он журналистам на брифинге.
Грей добавил, что реформа в борьбе с коррупцией необходима стране, в том числе при желании Киева вступить в ЕС, а также для сохранения поддержки со стороны внешних доноров, покрывающих бюджетные нужды Украины.
"Власти также обязались принять правовую основу для служб, оказывающих поддержку в расследовании уголовных дел, находящихся в юрисдикции антикоррупционного ведомства", - отметил он.
Ранее на этой неделе руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом глава фонда Кристалина Георгиева отметила, что МВФ признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе предложили радикальный план по Украине
16:53
 
