Для малых фирм введут переходный период по выбору режима налогообложения

Для малых фирм введут переходный период по выбору режима налогообложения

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых компаний по выбору оптимального режима налогообложения. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке", - говорится в перечне. Срок - 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

