Netflix отказался от сделки по покупке Warner Bros. Discovery

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Американский стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) на фоне нового предложения от Paramount Skydance Corporation (PSKY).
Ранее WBD сообщила, что ее совет директоров рассмотрел новое предложение от Paramount Skydance о слиянии и признал его более выгодным, нежели сделка с Netflix.
"При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance", - говорится в заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.
В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение.
