Акции Netflix дорожают после отказа покупать Warner Bros.

2026-02-27T08:45+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix дорожают более чем на 9% на постторгах после публикации заявления о его отказе приобретать Warner Bros. Discovery (WBD) после нового предложения Paramount, свидетельствуют данные торгов. После закрытия основных торгов по состоянию на 8.21 мск акции Netflix дорожают на 9,07%, до 92,26 доллара. По итогам торгов четверга акции выросли в цене на 2,29% - до 84,59 доллара. При этом акции Warner Bros. Discovery дешевеют на постторгах на 0,8% - до 28,57 доллара, а акции Paramount Skydance Corporation - дорожают на 5,19%, до 11,76 доллара. В четверг американский стримингововый сервис Netflix отказался покупать Warner Bros. Discovery. В свою очередь ранее Warner Bros. Discovery заявила, что ее совет директоров рассмотрел новое предложение Paramount Skydance о слиянии, признав его более выгодным, чем поглощение со стороны Netflix. В декабре Netflix сообщил о плане поглотить Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

