ОКБ назвало регионы с самым низким кредитным рейтингом - 27.02.2026
ОКБ назвало регионы с самым низким кредитным рейтингом
2026-02-27T01:06+0300
2026-02-27T01:06+0300
финансы
банки
россия
тыва
карачаево-черкесия
москва
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов РФ с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам января, а вот лучше всего он в Москве, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Так, десятку регионов с самым низким кредитным рейтингом возглавили Тыва - 587 баллов, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай - 645 баллов. Пятерку антилидеров замыкают Забайкальский край (657 баллов) и Бурятия (674 балла). Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (675 баллов), Северная Осетия (678 баллов), Калмыкия (679 баллов), Хакасия (680 баллов) и Еврейская автономная область (681 балл). При этом максимальный рейтинг в январе продемонстрировали заемщики Москвы (779 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (767 баллов). В десятке регионов с наилучшей платежной дисциплиной также были Севастополь, где кредитный рейтинг составил 758 баллов, Московская область с 755 баллами, Удмуртия с 754 баллами. Еще выше 750 баллов он был в Ханты-Мансийском АО и Воронежской области. Десятку замкнули Нижегородская и Ярославская области - 746 и 745 баллов соответственно. Также сообщается, что средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в январе 2026 года, как и в январе 2025 года, составил 724 балла. Диапазон кредитного рейтинга составляет от 1 до 999 баллов.
финансы, банки, россия, тыва, карачаево-черкесия, москва
Финансы, Банки, РОССИЯ, ТЫВА, Карачаево-Черкесия, МОСКВА
01:06 27.02.2026
 
ОКБ назвало регионы с самым низким кредитным рейтингом

Тыва, КЧР и Алтай вошли в топ-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай вошли в топ-10 регионов РФ с самым низким кредитным рейтингом жителей по итогам января, а вот лучше всего он в Москве, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Так, десятку регионов с самым низким кредитным рейтингом возглавили Тыва - 587 баллов, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай - 645 баллов. Пятерку антилидеров замыкают Забайкальский край (657 баллов) и Бурятия (674 балла).
Кроме того, в десятку вошли Ингушетия (675 баллов), Северная Осетия (678 баллов), Калмыкия (679 баллов), Хакасия (680 баллов) и Еврейская автономная область (681 балл).
При этом максимальный рейтинг в январе продемонстрировали заемщики Москвы (779 баллов), Санкт-Петербурга (775 баллов) и Чувашии (767 баллов).
В десятке регионов с наилучшей платежной дисциплиной также были Севастополь, где кредитный рейтинг составил 758 баллов, Московская область с 755 баллами, Удмуртия с 754 баллами. Еще выше 750 баллов он был в Ханты-Мансийском АО и Воронежской области. Десятку замкнули Нижегородская и Ярославская области - 746 и 745 баллов соответственно.
Также сообщается, что средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в январе 2026 года, как и в январе 2025 года, составил 724 балла.
Диапазон кредитного рейтинга составляет от 1 до 999 баллов.
 
