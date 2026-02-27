https://1prime.ru/20260227/orban-867879552.html

"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском

"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском - 27.02.2026

"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии. | 27.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии."Прошел очередной день, а Зеленский все еще не возобновил поставки через нефтепровод "Дружба". Его отказ это сделать продолжает угрожать энергетической безопасности Венгрии", — написал он в социальной сети X.По словам Орбана, отказ Зеленского восстановить работу "Дружбы" политически мотивирован.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.

