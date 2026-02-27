Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском - 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:51+0300
2026-02-27T16:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии."Прошел очередной день, а Зеленский все еще не возобновил поставки через нефтепровод "Дружба". Его отказ это сделать продолжает угрожать энергетической безопасности Венгрии", — написал он в социальной сети X.По словам Орбана, отказ Зеленского восстановить работу "Дружбы" политически мотивирован.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
16:51 27.02.2026
 
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском

Орбан: Зеленский продолжает угрожать Венгрии, не восстанавливая работу "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в создании энергетической угрозы для Венгрии.
"Прошел очередной день, а Зеленский все еще не возобновил поставки через нефтепровод "Дружба". Его отказ это сделать продолжает угрожать энергетической безопасности Венгрии", — написал он в социальной сети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание
16:50
По словам Орбана, отказ Зеленского восстановить работу "Дружбы" политически мотивирован.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
В Британии жестко высказались о Каллас после переговоров по Украине
07:12
 
ВЕНГРИЯ УКРАИНА СЛОВАКИЯ Виктор Орбан ЕС Владимир Зеленский
 
 
