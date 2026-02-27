https://1prime.ru/20260227/passazhiry-867862719.html

Пассажирам с детьми с 1 марта будут предоставлять соседние места

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские авиакомпании с 1 марта будут обязаны предоставлять пассажирам с детьми до 12 лет соседние места в одном ряду, а при их отсутствии - непосредственно впереди или позади, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Перевозчик обязан предоставить ребенку (детям) в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его (их) пассажиру соседние пассажирские места... находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а в случае, если количество пассажиров превышает количество таких пассажирских мест, - пассажирские места в одном ряду, разделенные проходом", - говорится в новой редакции правил. Также допускается предоставление сопровождающему места на соседнем ряду непосредственно впереди или позади ребенка. Соседние места детям и их сопровождающим должны предоставляться бесплатно, при этом если пассажиры с детьми покупают билеты после начала регистрации на рейс и на момент их регистрации свободных соседних мест нет, авиакомпания должна предоставить им иные свободные места также без дополнительной платы. Если ребенок путешествует с несколькими сопровождающими, пассажиры вправе самостоятельно выбрать человека, которому будет предоставлено соседнее пассажирское место с ребенком.

